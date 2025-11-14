Arrestati dai Carabinieri un 40enne e un 43enne gravemente indiziati per diversi furti. Video

Fondi e Terracina (LT): Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Fondi e della Stazione di Terracina hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal Tribunale – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari di Latina, nei confronti di due soggetti, un 40enne ed un 43enne, entrambi domiciliati in Fondi, note alle forze dell’ordine, gravemente indiziati di ben 10 furti, di cui uno tentato, perpetrati in Terracina e Fondi.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, sono state avviate nell’agosto dello scorso anno, quando si è registrata una recrudescenza di furti di biciclette elettriche, perpetrati nei predetti, due centri abitati, in larga parte lasciate in sosta dai proprietari all’esterno dei lidi balneari, dove si recavano durante la giornata, lasciando i mezzi esposti alla pubblica fede.

Attraverso l’analisi di vari sistemi di videosorveglianza, privati e pubblici, i militari sono riusciti a identificare gli odierni indagati, che avrebbero perpetrato gli svariati furti oggetto di contestazione, commessi durante l’estate 2024 e anche nei mesi successivi.

Gli approfondimenti investigativi, hanno permesso di raccogliere indizi di colpevolezza a carico degli indagati anche in ordine a furti di beni e generi alimentari trafugati su auto in sosta e attività commerciali, nonché per un tentato furto in un’abitazione in Fondi, commesso nel gennaio del corrente anno.

Le indagini proseguono per recuperare i mezzi trafugati, il cui valore complessivo si aggira intorno a 30 mila euro circa.

Espletate le formalità di rito, il 40enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Latina, mentre il 43enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.