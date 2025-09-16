Arrestati tre pusher allo “ZEN”

I Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere “Zen 2” hanno arrestato in flagranza di reato tre persone, un 17enne, un 18enne e 31enne.

Il primo arresto ha interessato il minorenne che, è stato notato dai militari mentre cedeva un involucro argentato in via Alberto Braglia. Immediatamente bloccato e perquisito, il ragazzo è stato trovato in possesso della somma di 260 euro verosimilmente provento dell’illecita attività. Accurate ricerche espletate nel luogo di stazionamento del giovane, hanno permesso ai tutori dell’ordine, di rinvenire all’interno di un pozzetto 17 dosi di cocaina.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il ragazzo è stato tradotto presso il locale l’’Istituto Penale per Minorenni “Malaspina”.

Il 18enne è stato arrestato dopo che i Carabinieri in via Agesia di Siracusa, nel corso dei controlli, lo hanno notato durante alcune cessioni di stupefacente. Anche in questa attività l’immediato intervento dei militari ha permesso di rinvenire nelle tasche dei pantaloni del giovane 19 dosi di cocaina.

Analogamente in via Costante Girardengo, il 31enne è stato colto sul fatto mentre cedeva droga ai vari avventori. Il meticoloso e quotidiano controllo del territorio e la conoscenza della realtà locale, ha consentito ai Carabinieri della locale Stazione, l’arresto del pusher che, perquisito, è stato trovato in possesso di un contenitore di metallo con al suo interno diverse dosi di cocaina e hashish.

Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo. Nell’ambito delle stesse attività di controllo, i militari hanno sequestrato a carico di ignoti, 100 grammi di cocaina e 3 panetti di hashish del peso totale di 300 grammi, occultati all’interno di un foro ricavato su un muro in un sottoscala e in una box abusivo.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, ha convalidato gli arresti di entrambi i maggiorenni, applicando ad entrambi la misura degli arresti domiciliari.

La droga sequestrata è stata trasmessa al Laboratorio di Analisi della Sostanza Stupefacente del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.