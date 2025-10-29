Arrestato 46enne, deve scontare 30 anni per omicidio aggravato in concorso e associazione mafiosa

Carabinieri Siracusa: Lunedì pomeriggio i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Siracusa hanno tratto in arresto un pregiudicato 46enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.

L’uomo, contiguo al clan mafioso “Bottaro-Attanasio”, con precedenti penali per associazione di tipo mafioso, estorsione e violenza, dallo scorso 8 ottobre era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione dovendo scontare una pena di anni 30 di reclusione per associazione mafiosa e per concorso in un omicidio commesso il settembre 2002 all’interno di una sala giochi nella centralissima piazza Adda di Siracusa.

Lunedì pomeriggio, verso le ore 17:00, i Carabinieri lo hanno individuato e fermato mentre si trovava in auto con la compagna.

L’arrestato è stato associato al carcere “Cavadonna” di Siracusa.