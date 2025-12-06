Arrestato dai Carabinieri e sottoposto all’obbligo di firma per avere tentato di rubare in un esercizio commerciale: dovrà rispondere di furto aggravato

Tortona – I Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato un 36enne per furto all’interno di un noto esercizio commerciale della città.

La pattuglia, allertata dalla Centrale Operativa in seguito a una richiesta al 112, è intervenuta tempestivamente presso il punto vendita, dove gli addetti alla vigilanza avevano segnalato l’asportazione di cosmetici dagli scaffali da parte dell’uomo.

I Carabinieri lo hanno arrestato e hanno restituito la merce, del valore di oltre 500 euro, al responsabile dell’esercizio commerciale.

Il 36nne, a seguito della convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G., in attesa del processo.