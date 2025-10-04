Arrestato dai Carabinieri l’autore dello speronamento

Latina: Nella giornata odierna, i Carabinieri del N.O.R.-Sezione Operativa, unitamente alla Stazione Carabinieri di Sabaudia, hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare detentiva emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina,

su richiesta della locale Procura della Repubblica, diretta dalla Dott.ssa Luigia Spinelli, un quarantunenne italiano, per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché danneggiamento, perpetrati in questo centro il 23 settembre u.s..

L’attività di indagine condotta dai militari dell’Arma ha consentito di risalire, in breve tempo, alla presunta identità del quarantunenne che pochi giorni fa avrebbe speronato un’autovettura dell’Arma per sottrarsi ad un normale controllo di polizia. I gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, opportunamente documentati, sono stati sottoposti al vaglio della locale Procura della Repubblica, che, condividendoli, ha richiesto un’idonea misura cautelare al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina, il quale ha provveduto ad emettere il provvedimento restrittivo. Nello specifico, i Carabinieri, impegnati in un servizio cd. “ad alto impatto”, disposto a seguito della recrudescenza di accadimenti delittuosi che hanno interessato alcune aree di questo centro, erano intenti a pattugliare le zone interessate dai recedenti episodi intimidatori perpetrati mediante l’utilizzo di ordigni artigianali e bottiglie incendiarie, quando hanno intimato l’alt al conducente di un’autovettura VW Golf per procedere ad un normale controllo di polizia su pubblica via. A quel punto però il conducente del citato veicolo, vedendosi bloccato da due autovetture dei Carabinieri, per cercare di sottrarsi al controllo si scagliava contro il mezzo che si trovava davanti a lui, speronandolo e guadagnando così la fuga, ferendo i militari a bordo nell’impatto.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di Latina, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Quelli in esame sono gravi e delicati episodi di reati contro l’incolumità individuale nonché contro le Istituzioni, situazioni gravissime che i militari dell’Arma sono riusciti ad affrontare grazie alla continua presenza sul territorio.

L’esecuzione del provvedimento restrittivo di cui sopra si inquadra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e al traffico di sostanze stupefacenti svolti da militari del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, con il supporto di personale della Squadra d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento

Carabinieri Lazio, in particolare nell’area che include Via Helsinki, Viale Kennedy e Viale Pierluigi Nervi, finalizzati alla prevenzione della criminalità comune ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei reati predatori.

Negli ultimi giorni, oltre all’attività di indagine da cui è scaturito il provvedimento restrittivo, sono stati svolti diversi servizi, anche in orario notturno, all’esito dei quali si è proceduto a deferire, in stato di libertà, un uomo di 22 anni del posto, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Latina, per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, i Carabinieri hanno fermato l’indagato a pedi il quale, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che è stato posto sotto sequestro.

Nel corso dell’attività, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale nei confronti di un cittadino marocchino di 34 anni residente a Latina, il quel è stato trovato in possesso di 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e pertanto, i militari dell’Arma lo hanno segnalato alla locale Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Nel medesimo servizio, i Carabinieri hanno eseguito un controllo presso un complesso di edilizia popolare dell’A.T.E.R., una delle zone interessate degli eventi verificatisi nell’ultimo periodo, ritenuta caratterizzata da dinamiche connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti, eseguendo delle ispezioni nell’area adiacente le cantine di pertinenza del medesimo complesso, rinvenendo e sequestrando n. 2 cartucce cal. 7.62 in buono stato di conservazione, per poi proseguire, effettuando un controllo in oltre 100 cantine di pertinenza del complesso edilizio.

Nel corso dei servizi svolti, per i quali sono state complessivamente impiegati 14 militari e 6 autovetture, sono state complessivamente controllati 89 soggetti e 31 veicoli.

Tale operazione ha consentito di acquisire utili elementi suscettibili di sviluppi ed ulteriori approfondimenti investigativi da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Latina e continueranno anche nei prossimi giorni incrementando i controlli sul territorio.

I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione