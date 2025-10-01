Arrestato dai Carabinieri un 49enne trovato in possesso di 150 gr di cocaina

Ancora un arresto per detenzione di ingente quantità di sostanze stupefacenti operato dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela.

Nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa predisposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta, con particolare attenzione alle aree sensibili del territorio e a quelle maggiormente frequentate dai giovani, i Carabinieri della Stazione di Mazzarino hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 49 anni del luogo, pregiudicato, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A esito di perquisizione personale, veicolare e domiciliare, i militari hanno rinvenuto nella sua abitazione, occultati in diversi punti:

una busta contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso di 150 gr;

alcune dosi di hashish per un peso di circa 10 grammi ;

materiale vario per il taglio e il confezionamento;

Quanto ritrovato è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Gela che coordina le indagini, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Gela, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’uomo l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel comune di Mazzarino

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla Costituzione, per l’indagata vige il principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.