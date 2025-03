Arrestato dai CC un 37enne destinatario di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Bologna

Dovrà scontare 2 anni, 8 mesi e 22 giorni di reclusione. Bologna: I Carabinieri del Nucleo Operativo di Bologna hanno eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna,

nei confronti di un 37enne tunisino, domiciliato in città e disoccupato. Rintracciato dai Carabinieri in via Milazzo, il destinatario del provvedimento è stato accompagnato in caserma. Durante gli accertamenti, il 37enne ha consegnato ai militari un pezzo di una sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 7,7 grammi che aveva in tasca. Arrestato dai Carabinieri, è stato tradotto in un Istituto penitenziario, per scontare una pena residua di 2 anni, 8 mesi e 22 giorni di reclusione, determinati dall’unificazione delle pene stabilite con le sentenze di condanna, ricevute in passato per reati in materia di sostanze stupefacenti e rapina.