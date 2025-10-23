Arrestato dai CC un 45enne per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. Scoperta una piantagione di marijuana sul Carso. Video

Duino Aurisina (TS): “I Carabinieri delle Stazioni di Aurisina e di Trieste Via Hermet hanno tratto in arresto un 45enne triestino, colto in flagranza di reato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, a seguito del rinvenimento di una vera e propria piantagione di marijuana in un terreno situato nell’area carsica del Comune di Duino Aurisina.

Per i medesimi reati è stato deferito in stato di libertà anche il proprietario del terreno, attualmente indagato. L’operazione rappresenta l’esito di una mirata attività di polizia giudiziaria condotta dai militari dell’Arma sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, avviata a seguito del rilevamento di movimenti sospetti in una zona periferica del Comune. Dopo diversi giorni di osservazione e appostamenti, i Carabinieri sono intervenuti sorprendendo l’arrestato mentre era intento ad innaffiare le piante.

All’interno di una dolina carsica, recintata e situata in una zona isolata, sono state rinvenute 7 piante di cannabis indica coltivate in grandi vasi, tutte in piena fioritura e dell’altezza superiore ai due metri.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare ulteriori elementi riconducibili all’attività di spaccio: bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, piante in fase di essiccazione, buste e barattoli contenenti infiorescenze già essiccate.

Tutto il materiale sequestrato, comprese le piante, sarà sottoposto ad analisi tecniche per la determinazione del principio attivo e la stima del numero di dosi ricavabili. Sono in corso ulteriori indagini per accertare la destinazione dello stupefacente, in considerazione dell’ingente quantitativo rinvenuto, incompatibile con un uso personale.

Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, il 45enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto allo spaccio e alla produzione illecita di sostanze stupefacenti predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Trieste, a tutela della sicurezza e della legalità sul territorio.”

Si puntualizza che il procedimento penale nei confronti degli indagati è ancora nella fase delle indagini preliminari, che la loro responsabilità effettiva sarà vagliata nel corso del successivo processo e che non sono fornite le generalità degli indagati né elementi per la loro identificazione.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio