Arrestato dai CC un sottoposto a misura alternativa alla detenzione per averne violato le prescrizioni ed essere stato sorpreso ubriaco alla guida. Processato, dovrà tornare in carcere

Basaluzzo – I Carabinieri della Stazione di Capriata d’Orba hanno arrestato un 40enne, già sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale per reati contro la persona commessi nel torinese, per violazione della misura alternativa alla detenzione in carcere.

L’uomo, per il quale era prevista la permanenza in casa in orario serale e notturno, non è stato trovato presso il domicilio nel corso di un controllo dei Carabinieri, che lo hanno immediatamente individuato a bordo di un’autovettura in transito lungo le vie cittadine. Fermato dalla pattuglia, il 40enne è risultato anche in stato di ubriachezza. Davanti alle contestazioni dei Carabinieri, ha brandito una bottiglia di birra dalla quale stava bevendo alla guida all’atto del controllo e ha minacciato gli operanti, che lo hanno contenuto e arrestato.

L’Autorità Giudiziaria, a seguito di processo per direttissima, ha disposto l’aggravamento della misura in atto con la detenzione in carcere, atteso che il 40enne non era nuovo alla violazione delle prescrizioni, come già segnalato dai Carabinieri.

L’affidamento in prova ai servizi sociali è una misura alternativa alla detenzione per pene detentive non superiori a quattro anni, che prevede la sottoposizione del condannato a un periodo di prova all’esterno del carcere, qualora concorrano requisiti fondamentali tra i quali l’avere un domicilio idoneo e un progetto di reinserimento, come un lavoro o un’attività di volontariato. Con la recente riforma “Cartabia”, la misura è stata estesa anche a chi è sottoposto a pene sostitutive non detentive come la semilibertà, a condizione che sia stato già scontato metà del periodo previsto dalle stesse.