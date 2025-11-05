Arrestato l’autore dell’omicidio Ottaviano, commesso a Scicli nel 2024. Video

Nelle prime ore di questa mattina, all’esito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, i Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno tratto in arresto una persona gravemente indiziata, allo stato degli atti e fatta salva la presunzione di innocenza, di essere l’autore dell’omicidio di Giuseppe Ottaviano, avvenuto a Scicli il 12 maggio 2024.

Quel giorno Ottaviano era stato trovato cadavere, all’interno della sua abitazione, da familiari e amici, preoccupati perché da molte ore egli non dava più notizie di sé e non rispondeva al telefono.

L’attività investigativa, protrattasi ininterrottamente con indagini scientifiche e di tipo tradizionale per oltre un anno, ha permesso di ricostruire come e con chi la vittima avesse trascorso le sue ultime ore di vita e di individuare movente ed autore del delitto.

I particolari verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 odierne presso il Palazzo di Giustizia, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Ragusa.