Arrestato solo due giorni prima, colpisce ancora e viene nuovamente fermato dai Carabinieri

Tortona – Non è stato sufficiente l’arresto di due giorni prima a mettere un freno al 18enne della provincia di Torino nuovamente sorpreso a seguito di due furti e arrestato per la seconda volta dai Carabinieri della locale Compagnia.

Il giovane, sottoposto all’obbligo di firma dopo il colpo finito male a una concessionaria di autovetture, si è resto responsabile di altri due furti in un barbershop del centro e in un’abitazione, dove ha asportato le chiavi di un ciclomotore prima di essere messo in fuga dai proprietari di casa.

I Carabinieri, allertati dai proprietari dell’attività commerciale e dell’abitazione, hanno battuto la zona con tutte le pattuglie presenti sul territorio e in pochi minuti hanno individuato il ladro a poca distanza da dove aveva appena commesso i furti. Come nella precedente occasione, due giorni prima, il 18enne ha aggredito con violenza i Carabinieri, che sono comunque riusciti a contenerlo e ad arrestarlo per furto, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Condotto al cospetto dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, il 18enne è stato sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Tortona.