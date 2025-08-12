Arrestato spacciatore a Palermo: Carabinieri scoprono droga nascosta in un barattolo

I Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri, hanno arrestato un palermitano, 47enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagato, sorpreso a spacciare nel quartiere “Zen 2”, è stato arrestato nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio, che testimonia il costante impegno quotidiano impegno dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio di droga, dalla città alla provincia.

I militari, impegnati in un’attività di pattugliamento, hanno notato movimenti sospetti da parte del 47enne, che stava cedendo più involucri a diversi acquirenti. Alla vista dall’evidente attività di spaccio, i Carabinieri sono intervenuti prontamente, bloccando l’uomo e procedendo a una perquisizione personale.

L’operazione ha permesso di rinvenire 6 dosi di cocaina e un panetto di hashish che, grazie al fiuto investigativo dei Carabinieri, ha portato alla scoperta del nascondiglio della droga: un barattolo nascosto all’interno di una porta di ferro che conteneva le diverse dosi di stupefacente e che coincideva con il luogo in cui i militari avevano osservato strani movimenti da parte dell’arrestato.

Il 47enne è stato condotto in caserma e, al termine delle formalità di rito, dichiarato in arresto.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

La droga sequestrata è stata trasmessa al Laboratorio di Analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo per le verifiche di rito.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.