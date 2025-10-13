Arrestato un 34enne per tentato omicidio a Canicattini Bagni

Carabinieri Noto: Oggi pomeriggio, intorno alle ore 14, una ragazza 33enne è stata accoltellata dal suo ex fidanzato 34enne a Canicattini Bagni (SR).

L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio, mentre la giovane è attualmente ricoverata in gravi condizioni. Procedono i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Noto coadiuvati dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa, coordinati dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

Procedono i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Noto coadiuvati dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa, coordinati dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.