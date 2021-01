I Carabinieri della Stazione di Porlezza, nella mattinata odierna, hanno tratto in arresto K.M., 36enne albanese, per i gravissimi reati in parola, commessi, il 7 dicembre 2019, nei confronti di una coppia di anziani ultraottantenni titolari di una ditta edile di Porlezza.

L’operazione è il frutto di un’attività di indagine, coordinata dal Sostituto Procuratore Dott.ssa Alessandra Bellù, condotta dalla Stazione di Porlezza. Particolarmente significativo è stato il supporto del Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Parma che ha attentamente esaminato le risultanze del sopralluogo sulla scena del reato, svolto la sera del violento reato dall’Aliquota Operativa della Compagnia di Menaggio, fornendo preziosi contributi alle investigazioni.

Il soggetto –attualmente operaio in un limitrofo campeggio-, con il concorso di un altro individuo su cui sono in corso serrate investigazioni, ha approfittato della chiusura serale della ditta di rivendita del materiale edile, per sorprendere l’anziana coppia, rimasta sola nella vicina casa, aggredendoli ed immobilizzandoli con nastro adesivo. I malviventi non hanno esitato ad incutere timore alle vittime, arrivando altresì a dividere i coniugi in due separate stanze, affinché, presi dalla forte preoccupazione per la sorte dell’altro, potessero consegnarli valori e oggetti preziosi custoditi in casa.

Insoddisfatti del bottino recuperato, poche centinaia di euro in contanti, insufficiente per le loro avide aspettative, hanno continuato nelle minacce e nel sequestro, dileguandosi solamente dopo quasi un’ora, avvantaggiati nella fuga dalla evidente difficoltà delle vittime di riprendersi, per poi chiamare aiuto.

Le indagini proseguono nel massimo riserbo sia per individuare il complice, sia non potendo escludere la responsabilità di questi in ulteriori reati contro il patrimonio.

Il soggetto arrestato, al termine delle attività, è stato associato alla Casa Circondariale di Como, a disposizione dell’A.G. competente.