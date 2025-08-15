Arresti e indagati della Polizia di Stato in ambito ferroviario

L’intensificazione dei controlli in ambito ferroviario, disposta nel corso della giornata del 13 agosto, haconsentito alla Polizia Ferroviaria di trarre in arresto due persone e deferire altre alle competenti Autorità.

Presso la Stazione di Milano Centrale, le pattuglie, con il supporto delle unità cinofile antidroga della Questura di Milano, hanno sanzionato amministrativamente un trentottenne tedesco poiché occultava all’interno del bagaglio circa IS gr. di hashish.

Nel corso della mattinata, i poliziotti, durante un servizio antiborseggio in abiti civili all’interno della stazione FS di Milano Centrale, hanno notato un uomo, aggirarsi nei pressi di un locale di ristorazione. Lo stesso, approfittando di un momento di distrazione di un avventore, si è impossessato con destrezza di uno zaino, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato dagli operatori di polizia che, successivamente, hanno restituito quanto sottratto alla parte lesa in sede di querela. Il ventisettenne di asserita nazionalità algerina, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto e sarà sottoposto al rito per direttissima.

In serata, nell’arco della prosecuzione dei servizi antiborseggio in abiti civili all’interno della stazione di Milano Centrale, i poliziotti hanno notato un uomo che si è impossessato di una borsetta di una ragazza, la quale era intenta a consumare un pasto in un locale di ristorazione. L’azione delittuosa non è sfuggita ai poliziotti che hanno prontamente raggiunto e arrestato il malfattore, restituendo il maltolto alla parte lesa, che ha sporto querela presso gli uffici della Polizia Ferroviaria di Milano Centrale. Il trentenne, di asserita nazionalità algerina, sarà sottoposto al rito per direttissima.

Subito dopo, sempre a Milano Centrale, nel corso di un ordinario controllo, gli agenti si avvedevano che all’interno del portafogli da dove l’uomo stava estraendo il documento di identità, erano celati alcuni involucri che contenevano della sostanza di colore bianco: la pattuglia accertava poi che si trattava di cocaina che veniva sequestrata. L’uomo, un quarantacinquenne di nazionalità equadoregna, è stato denunciato per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.