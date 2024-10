Arresto per furto di tombini, il plauso del presidente di AMG Energia Scoma: “Fenomeno allarmante che sta colpendo duramente la società”

“Ringrazio il comandante e gli agenti di polizia municipale per la brillante operazione condotta”. Lo dichiara il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma, intervenendo sull’operazione della polizia municipale che ha portato ad un arresto per furto di tombini.

Si tratta di un fenomeno che AMG Energia, che si occupa di distribuzione gas e di pubblica illuminazione, ha all’attenzione già da tempo: la società, nelle ultime settimane, ha subito il furto di oltre un centinaio di coperchi in ghisa dai pozzetti di ispezione degli impianti di illuminazione in varie zone della città e per affrontare il problema si stanno attivando appositi tavoli tecnici con i settori interessati dell’amministrazione comunale.

“Il fenomeno ha assunto contorni preoccupanti per il numero di segnalazioni e di furti accertati ed ha risvolti di sicurezza per la pubblica incolumità – afferma il presidente di AMG Energia, Scoma – per questa ragione ho già scritto a prefetto, questore e sindaco chiedendo che il fenomeno venga affrontato, a tutela della cittadinanza e dei beni di proprietà del Comune, come evento straordinario di tipo emergenziale”.

I furti hanno interessato gli impianti di illuminazione (già ripristinati) di viale Regione Siciliana (da svincolo Tommaso Natale fino al Ponte Belgio, da via Pietro Calandra a via Stefano D’Arrigo), largo Zappalà, la zona Oreto (vie Antonio Gramsci, Accursio Miraglia, Mariano La Martina, Calogero Cangelosi, Salvatore Lo Bianco, Paratore, Paolo Orsi, Sidney Sonnino, via Oreto corsia laterale lato mare tratto rotonda Regione Siciliana-via Calogero A. Sacheli, via Bartolomeo Sirillo, largo Arrigo Testa, via Tantillo), via Altofonte, via Placido Rizzotto.

“Il fenomeno sta determinando sulla società pesanti ripercussioni di carattere economico per ragioni di carattere organizzativo – prosegue il presidente Scoma – dal momento che le formazioni operative dell’azienda sono quotidianamente impegnate in interventi urgenti di ripristino delle condizioni di sicurezza in più zone della città contemporaneamente, utilizzando tutto il personale, anche le risorse reperibili, dirottate da altre attività. Ma si traduce pure in maggiori costi per le necessarie attività di messa in sicurezza degli impianti volte ad evitare nuove azioni criminali. La società per tutti i furti riscontrati sugli impianti in gestione sta procedendo, per quanto di competenza, anche mediante la predisposizione di denunce”. “Ringrazio ed esprimo il mio plauso per l’attività svolta dal comandante Colucciello e dai suoi uomini – conclude il presidente Scoma – Il problema va affrontato da tutti i soggetti interessati come evento di tipo emergenziale”.

Com. Stam. + foto