Arriva al cinema “j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ THE MOVIE”

Dopo l’evento in diretta mondiale del concerto di j-hope da Osaka lo scorso maggio, arriva nei cinema di tutto il mondo solo giovedì 13 novembre e sabato 15 novembre j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ THE MOVIE. L’evento, che nasce grazie alla collaborazione tra Trafalgar Releasing e HYBE, è distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios.

Il film cattura un’esperienza unica per i fan, registrata durante le due spettacolari serate finali del tour al Goyang Stadium in Corea del Sud, e celebra il gran finale del primo tour mondiale da solista di j-hope, che ha toccato 16 città, con 33 spettacoli e 524.000 ARMY presenti.

Lunedì 3 novembre, dieci giorni prima del lancio ufficiale nei cinema, sono in programma le esclusive anteprime mondiali in IMAX. I biglietti per j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ THE MOVIE e le informazioni sulle sale aderenti in tutto il mondo sano disponibili sul sito jhopethemovie.com e su nexostudios.it.

Il pubblico potrà vivere appieno tutte le sfumature dell’arte di di j-hope, con brani iconici dal suo album solista Jack In The Box, come “MORE”, dal suo album speciale HOPE ON THE STREET VOL.1, e successi come “Sweet Dreams (feat. Miguel)” e molti altri. Il film include anche la prima mondiale del singolo solista “Killin’ It Girl (Solo Version)”, interpretazioni di classici dei BTS come “MIC Drop,” “Silver Spoon” e “Dis-ease”, oltre a momenti esclusivi del dietro le quinte. j-hope si esibisce anche insieme ai compagni dei BTS Jin e Jung Kook, oltre che con il cantautore e produttore Crush.

j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ THE MOVIE

Durata: 89 minuti

Casa di produzione: HYBE MEDIA STUDIO

Regista: JUNSOO PARK

Produttore: SE JUN LEE

Paese di origine: Repubblica di Corea

Anno di produzione: 2025

j hope

Jeong Hoseok, meglio conosciuto come j hope, è un rapper, ballerino, cantautore e produttore musicale sudcoreano, membro dei BTS, icone pop del XXI secolo. È riconosciuto come “lead dancer” del gruppo per le sue performance praticamente perfette. La sua originalità artistica affonda radici nella danza: è attraverso il movimento che ha imparato la musica. Ha partecipato alla composizione di brani come “Intro: Boy Meets Evil” e “MAMA” nell’album WINGS, oltre che ai suoi lavori da solista. Il suo primo mixtape, Hope World (marzo 2018), ha dato voce a emozioni sincere e vissuti personali, delineando la sua visione come artista. Il singolo di successo mondiale “Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)” (2019) ha mostrato la sua energia esplosiva e la sua forte personalità musicale. In Jack In The Box (luglio 2022), il suo album da solista, ha curato ogni aspetto creativo — dalla musica al concept visivo — per raccontare la passione e le difficoltà che vive come artista.

Nel 2022, j hope ha fatto la storia diventando il primo artista sudcoreano a calcare il palco principale al Lollapalooza. Nel marzo 2024 ha pubblicato l’album speciale HOPE ON THE STREET VOL. 1, accompagnato dalla docuserie Hope On The Street. Nel marzo 2025 ha lanciato i singoli solisti “Sweet Dreams (feat. Miguel)” e “MONA LISA”, consolidando ulteriormente la sua presenza globale. E nell’aprile 2025, durante il suo primo tour mondiale da solista Hope On The Stage, è diventato il primo artista maschile sudcoreano a esibirsi come headliner in uno stadio del Nord America, con il concerto al BMO Stadium di Los Angeles.

BTS

BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan — o “Beyond the Scene” — è una boy band sudcoreana con numerose nomination ai Grammy, che dal loro debutto, nel giugno 2013, hanno conquistato milioni di fan in tutto il mondo. I membri sono RM, Jin, SUGA, j hope, Jimin, V e Jungkook. Celebri per la loro musica autentica e autotradotta, le performance di altissimo livello e il rapporto diretto con i fan, i BTS si sono imposti come icone pop del nostro tempo, battendo record su record a livello globale. Oltre a trasmettere messaggi positivi con iniziative come la campagna LOVE MYSELF e il discorso “Speak Yourself”presso le Nazioni Unite, hanno mobilitato l’ARMY (i fan in tutto il mondo), ottenuto sei singoli al numero uno nella Billboard Hot 100 dal 2020, e tenuto concerti negli stadi sold out in tutto il mondo. Nel 2020 sono stati eletti Entertainer of the Year dalla rivista TIME. Sono stati candidati ai Grammy per cinque volte (edizioni 63 65), e hanno vinto numerosi altri premi prestigiosi come i Billboard Music Awards, gli American Music Awards (Artist of the Year 2021) e gli MTV Video Music Awards.

