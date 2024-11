Arriva al cinema “THE LAST: NARUTO THE MOVIE” – 4, 5, 6 novembre

La Stagione degli Anime al Cinema, il progetto esclusivo di Nexo Studios, arriva al suo terzo appuntamento in cartellone con un film targato Yamato Video che vede protagonista un altro personaggio leggendario: Naruto.

Il 4, 5, 6 novembre arriverà infatti al cinema THE LAST: NARUTO THE MOVIE, il lungometraggio che chiude l’iconica saga di 720 episodi dedicati al celebre ninja, personaggio creato da Masashi Kishimoto che ha pubblicato il primo manga su Naruto nel 1999. Nel film ritroviamo i protagonisti in una versione leggermente più adulta rispetto alla serie e indaghiamo in particolare il rapporto tra Naruto e Hinata, la ragazza che fin dal primo episodio si è mostrata perdutamente innamorata di Naruto, ma troppo timida per dichiararsi. Il rapporto tra i due si è evoluto in maniera lenta e costante durante tutta la serie, ma è sempre mancata la scintilla finale, quella che scoppia in questo film, dove una minaccia esterna rischia di porre fine al mondo per come lo conosciamo… Lottando fianco a fianco e con il serio rischio di perdere Hinata, Naruto finalmente capirà i suoi sentimenti e, rivivendo i momenti cardine della loro relazione fin da quando erano piccoli, farà chiarezza nel suo cuore e dichiarerà il suo amore all’amica d’infanzia.

THE LAST: NARUTO THE MOVIE, caratterizzato da un altissimo livello qualitativo sia per quanto riguarda le animazioni sia per la colonna sonora, è un “must see” per tutti i fan della saga, che attendono questo epilogo da ben 25 anni. Ma rappresenta anche l’occasione per le nuove generazioni di scoprire il mondo di Naruto grazie a una regia fresca e dinamica e a scene d’azione adrenaliniche e al cardiopalma. Il lungometraggio non si limiterà a concludere la saga di NARUTO SHIPPUDEN, ma ci aprirà la porta per una nuova generazione di eroi.

La nuova Stagione Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Studios. Gli appuntamenti 2024 sono distribuiti in collaborazione con Yamato Video con i media partner Radio DEEJAY, Cultura POP, MYmovies e ANiME GENERATION.

REGIA

Tsuneo Kobayashi

SOGGETTO

Masashi Kishimoto

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Maruo Kyōzuka

STORYBOARD

Hirotsugu Kawasaki, Hiroyuki Yamashita, Kōichi Arai, Masaaki Endou, Tsuneo Kobayashi

MUSICHE

-yaiba-, Yasuharu Takanashi

DIALOGHI

Andrea Rotolo

DIRETTORE DEL DOPPIAGGIO

Max Di Benedetto

CAST INTL

Junko Takeuchi, Nana Mizuki, Kazuhiko Inoue, Chie Nakamura, Jun Fukuyama

CAST ITALIANO

Leonardo Graziano, Federica Valenti, Emanuela Pacotto, Maurizio Merluzzo, Francesco Venditti