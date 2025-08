Arriva al cinema “una sorellina per Peppa Pig”

Fiocco rosa a casa Pig! siete tutti invitati al cinema per la grande festa di benvenuto! nelle sale dal 4 al 10 settembre si celebra una sorellina per Peppa Pig il film evento dedicato a Evie

La nuova sorellina di Peppa e George – con nuovi episodi, canzoni inedite e videoclip musicali tra risate, emozioni e momenti tenerissimi per un divertimento assicurato per tutta la famiglia!

Fiocco rosa alla porta e grandi novità in arrivo nel mondo di PEPPA PIG! L’invito per tutti i piccoli e grandi fan della simpatica maialina è quello di darsi appuntamento al cinema con PEPPA PIG e la sua famiglia per vivere insieme la più grande, strabiliante, emozionante delle avventure: l’arrivo di un nuovo bebè!

È il momento perfetto per ristrutturare tutta la casa, cercare un’auto nuova e creare ricordi speciali insieme. Sì, perchéUNA SORELLINA PER PEPPA PIG è l’esclusivo film evento al cinema – organizzato da Hasbro Italia in collaborazione con Nexo Studios – che dal 4 al 10 settembre celebrerà nelle sale italiane l’inizio di una nuova ed emozionante era per PEPPA PIG con un’esperienza speciale sul grande schermo tra risate, emozioni e momenti tenerissimi. Il film, composto dai nuovi episodi, da sei canzoni inedite e da coinvolgenti videoclip musicali, inviterà i più piccoli a ballare e cantare insieme a Peppa, alla sua famiglia e ai suoi amici.

I biglietti per l’evento speciale al cinema saranno disponibili a partire dal 24 luglio 2025 sul sito https://peppapigcinemaexperience.com e su nexostudios.it.

L’arrivo della piccola Evie in casa Pig apre un nuovo e fondamentale capitolo nella storia del personaggio, iniziato con l’annuncio della dolce attesa di Mamma Pig, diventato virale nel giro di pochissimo tempo. La nuova arrivata porterà tanta gioia e tante sfide nella famiglia, e saprà certamente farsi volere bene da tutti i piccoli fan che seguono le vicende di Peppa, George, Papà e Mamma Pig fin dagli esordi. Da quando è apparsa per la prima volta sullo schermo nel 2004, Peppa Pig è diventata uno dei personaggi più riconoscibili e amati dai bambini in tutto il mondo. Le sue avventure, narrate nella serie animata, hanno catturato l’immaginazione e i cuori di milioni di piccoli fan, veicolando con entusiasmo messaggi molto importanti e significativi sull’amicizia, la famiglia, il rispetto per l’ambiente e la passione per la lettura. Il gioioso annuncio di Mamma Pig segna così l’inizio di una nuova fase per il brand, che continuerà ad espandersi con tanti nuovi contenuti nel mondo dell’intrattenimento e del retail.

Distribuito a livello internazionale in oltre 2.600 sale cinematografiche in 14 paesi da Trafalgar Releasing, UNA SORELLINA PER PEPPA PIG è distribuito nei cinema italiani in esclusiva da Nexo Studios in collaborazione con il media partner MYMovies.

Com. Stam. + foto

About Hasbro

Hasbro è un’azienda di giochi e giocattoli la cui missione è quella di intrattenere e connettere generazioni di fan, attraverso la meraviglia della fantasia e l’euforia del gioco. Hasbro offre esperienze di gioco per appassionati di ogni età, in tutto il mondo, attraverso giochi, giocattoli, prodotti in licenza, videogiochi e servizi, intrattenimento, film, TV, e molto altro. Con un portfolio di oltre 1,800 brand iconici tra cui MAGIC: THE GATHERING, DUNGEONS & DRAGONS, Hasbro Gaming, NERF, TRANSFORMERS, PLAY-DOH e PEPPA PIG, così come con altri premium partner brand, Hasbro unisce i fan ovunque si trovino, dal tavolo allo schermo. L’impegno di Hasbro è quello di creare gioia e comunità in tutto il mondo: questo impegno è messo in ogni gioco, in ogni giocattolo e in ogni storia. Da più di un decennio, Hasbro è riconosciuta per la sua Responsabilità Sociale d’Impresa, è nominata tra le 100 Best Corporate Citizens da parte di 3BL Media e tra le World’s Most Ethical Companies da Ethisphere Insititute, oltre a essere inclusa tra le 50 Most Community-Minded Companies negli Stati Uniti da Civic 50. Per ulteriori informazioni consultare https://corporate.hasbro.com o @Hasbro su LinkedIn.

Public, Digital & Media Relations – GDG PR | Anna Meini | Tel. 3289366097 – 0246516278 | Mail to: anna.meini@gdgpr.it



About Nexo Studios

Nexo Studios è una casa di produzione e distribuzione audiovisiva che opera a livello internazionale.

Al suo debutto nel 2010 ha costruito – assieme a Eutelsat – il primo network italiano di sale digitalizzate connesse via satellite in grado di proporre eventi live in diretta in tutta la penisola. Affermatasi come società di distribuzione di riferimento per gli eventi al cinema, nel 2014 si è aperta alla distribuzione internazionale, proponendo in oltre 60 paesi del mondo documentari e serie d’arte e cultura e diventando in breve tempo un’azienda di riferimento globale. Oltre a seguire a livello internazionale tutte le finestre d’uscita dei propri contenuti e a occuparsi di tutti i tipi di diritti, Nexo Studios rappresenta importanti produttori e licensor di contenuti, sia del mondo cinematografico sia di quello musicale, museale, teatrale e artistico. Dal 2018 è stata aperta la divisione Production, specializzata in documentari cinematografici che vengono presentati nei più importanti festival e mercati internazionali. Nel 2019 è nata Soundtracks, dedicata alla produzione e distribuzione delle colonne sonore originali dei film Nexo Studios. Nel 2021 ha debuttato il progetto Nexo TV, dedicato alla distribuzione di contenuti on demand in streaming. Sono nate così Nexo+ (la prima piattaforma italiana SVOD, presente anche su Prime Video, dedicata al mondo culturale che vanta collaborazioni con alcuni dei più importanti editori, produttori, scuole di scrittura) e Le Vite degli altri (piattaforma presente nel bouquet di Prime Video, dedicata alle storie di vita e al cinema di qualità, tra fiction e documentario). Dal 2023 a oggi Nexo Studios ha lanciato inoltre 9 nuovi canali lineari tematici free, disponibili sulle principali Smart TV e piattaforme italiane.