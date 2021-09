Ben 206 cm di statura per 27 anni di esperienza. Bulgaro di nascita, Kiril Kirilov è pronto a dare il meglio di sé nella nuova stagione di pallacanestro 2021/2022 indossando la maglia del Castanea Basket.

Nel suo Paese è stato tra i protagonisti di un’avanzata che ha portato la sua squadra dalla lega più bassa a quella di élite, e ora vuole ripetere l’impresa regalando ai gialloviola una scalata che gli permetterà di arrivare in alto. La personalità non gli manca, e nemmeno la familiarità con il canestro. Per questo la società peloritana ha deciso di puntare su di lui, dandogli una maglia di fiducia.

Oggi, per la prima volta, si rivolge ai tifosi della squadra messinese, a cui vuole regalare soddisfazione alla fine di ogni match e da cui è pronto a ricevere tutto l’affetto e il supporto che sono pronti a dare.

Quando hai iniziato a giocare a pallacanestro?

«Ho iniziato a giocare a basket quando avevo 10 anni, nell amia città natale. Mi sono appassionato grazie ai miei compagni di classe che già giocavano. Un giorno il loro coach è venuto per convincermi ad entrare nella squadra perché sono alto e presumeva che potessi diventare un buon giocatore di pallacanestro».

Qual è stata la tua ultima squadra di basket e quali obiettivi hai o avete raggiunto?

«L’ultima squadra con cui ho giocato è stata nella mia città natale, Shumen, in Bulgarua. Lavorando sodo siamo riusciti ad entrare fra le élite bulgare».

Qual è il tuo ruolo e quali sono le tue specialità?

«Sono alto 206 cm e gioco in posizione centrale. Posso andare a canestro da vicino e da lontano, e anche aiutare i miei compagni a segnare facilmente quando il giocatore alto della squadra avversaria non è sotto canestro perché mi tiene lontano per tre secondi».

Quali sono i tuoi obiettivi?

«I miei obiettivi e le mie visioni sono sempre stati vincere e andare avanti con la squadra per cui gioco. Per questo farò il mio meglio affinché questo accada. Oltre a giocare bene, proveremo ad essere anche appassionati da guardare per i fans e gli spettatori delle nostre partite».

Cosa pensi di poter dare al Castanea Basket e ai tifosi?

«Al Castanea Basket e ai tifosi, come ho già detto, sono pronto a dare il massimo che possiedo per contribuire alle vittorie della squadra, affinché siano soddisfatti del nostro gioco e ci supportino volentieri».

Kitil, dopo aver superato le visite mediche, si è unito al gruppo che si prepara per la prima uscita stagionale in Amichevole domenica a Barcellona P.G.

Com. Stam.