Arriva ETNA JAM: dal 1° al 2 luglio torna il basket alle pendici dell’Etna

Il 2023 è iniziato da poco ed è già ricco di novità. Tra queste, la prima edizione di ETNA JAM che si terrà a Catania sabato 1 e domenica 2 luglio prossimo.

Un evento unico nel suo genere organizzato con l’obiettivo di dare alla città di Catania l’occasione di vivere lo sport in un clima sano e stimolante.

Basket quindi, ma non solo: attraverso il coinvolgimento di grandi partner e l’organizzazione di numerosi eventi collaterali, Catania diventerà per un weekend il centro del panorama degli eventi italiani dedicati allo sport.

“La nostra missione è quella di dare ai catanesi l’occasione di trascorrere delle giornate all’insegna dell’aggregazione, dello sport e dei sani valori che questo è capace di veicolare.

Il basket sarà quindi inteso sia come competizione, che come opportunità di apprendimento e crescita personale.” – spiega Riccardo Milone, direttore di Etna Jam.

“Sono già tante le sorprese in programma, che verranno svelate sui nostri canali social nelle prossime settimane, ma possiamo già dare qualche anticipazione: dal torneo alle attività collaterali, dagli eventi musicali fino agli spazi dedicati alla formazione, la prima edizione di Etna Jam sarà un evento unico per appassionati della palla a spicchi e non solo.” -continua Milone, che spiega anche la grande importanza sociale dello sport, soprattutto in Sicilia.

“I dati infatti ci raccontano un profondo disagio in merito alla pratica di attività sportiva con particolare riferimento alle aree del Sud Italia: ad esempio, se guardiamo alla percentuale di popolazione impegnata nella pratica sportiva continuativa, la Sicilia si ferma solo al 23%.

È un dato preoccupante, un argomento di cui non si parla abbastanza e in modo adeguato, poiché lo sport oltre che influire positivamente sulla salute di chi lo pratica, rappresenta anche un importante risparmio in ottica medico-sanitaria e preventiva.

Nel nostro piccolo cerchiamo di porre l’attenzione anche su questo, avvalendoci della collaborazione degli sportivi, degli appassionati e di coloro i quali lavorano nel settore, dando a ciascuno il proprio spazio con un evento che attraverso il basket accenda un faro su questo tema.”

L’attesa è tanta e non ci resta altro da fare se non rimanere in attesa di scoprire il programma della prima edizione di Etna Jam.

