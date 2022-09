Arriva FIRST BLOOD: COME NASCE UN SERIAL KILLER su Crime+Investigation (canale 119 di Sky)

Serial Killer – termine che indica un omicida plurimo compulsivo, questa la definizione che descrive un omicida seriale – con la serie FIRST BLOOD: COME NASCE UN SERIAL KILLER in prima visione assoluta da domenica 18 settembre alle 22.55 su Crime+Investigation (canale 119 di Sky) si cercherà di trovare una traccia che possa spiegare l’origine del male di questi individui.

La serie in 10 episodi ripercorre la vita di alcuni dei più efferati serial killer mai esistiti, ma cosa li ha resi così spietati? Che cosa può portare allo sviluppo di una personalità assimilabile a quella riscontrata spesso nei Serial killer?

Si partirà dall’infanzia e dalla loro adolescenza per ricostruire il profilo psicologico-comportamentale di questi malvagi assassini. Sono conosciuti in tutto il mondo per le loro azioni diaboliche e per il male che hanno seminato al loro passaggio, in FIRST BLOOD: COME NASCE UN SERIAL KILLER scopriremo le cause e la loro genesi.



