Arriva il Decreto assessoriale su aumento delle tariffe al personale del 118. Bonsignore (CIMO Sicilia): “Soddisfazione per primo passo verso l’allineamento alle altre Regioni”

“Diamo atto all’Assessore Daniela Faraoni e al Dirigente Generale Salvatore Iacolino di aver tenuto fede agli impegni assunti e auspichiamo di avviare, nel corso del 2026, una nuova trattativa sindacale per centrare pienamente gli obiettivi che ci eravamo prefissati che sono quelli di allineare le tariffe del 118 a quelle nazionali”.

Così, in una nota, Giuseppe Bonsignore, Segretario Regionale CIMO commenta il recente Decreto assessoriale (n. 1015 del 25 settembre 2025) in cui si concretizzano gli accordi raggiunti nel luglio scorso tra Assessorato regionale della Salute e Organizzazioni sindacali della dirigenza e del comparto relativi all’incremento delle tariffe che vanno a remunerare il lavoro del personale che opera nell’ambito del 118. Dopo le polemiche estive e il braccio di ferro tra Regione e Sindacati, alla fine si era raggiunto un accordo ponte, rinviando al 2026 la discussione sul traguardo dell’allineamento delle tariffe a quelle delle altre Regioni italiane. “Intanto – aggiunge Bonsignore – non possiamo che esprimere una certa soddisfazione per i risultati raggiunti dal momento che le tariffe che vanno a remunerare il personale di un settore nevralgico della Sanità siciliana erano ferme al palo da troppo tempo”. “Siamo fiduciosi – conclude – nel proseguo del confronto, su questo e su altri temi rilevanti, con l’Assessore Faraoni e il Dirigente Generale Iacolino che hanno finora dimostrato apertura al dialogo e disponibilità nel recepimento delle istanze di parte sindacale”.

Dott. Giuseppe Bonsignore segretario regionale Cimo Sicilia

Com. Stam. + foto