Arriva il “Tuscany Rally”: su asfalto, nei luoghi “mondiali”

Iniziativa di Jolly Racing Team e Deltamania Montalcino, sarà la seconda gara dell’anno in Italia, la prima in Toscana, toccando i luoghi dove non troppo tempo fa si correva il mondiale rally.

Buonconvento, in provincia di Siena, sarà il cuore pulsante dell’evento, con la partenza, i riordini, la zona assistenza e il quartier generale. Sul piano sportivo sono previste tre prove speciali inedite da ripetere tre volte e arrivo a Montalcino, un programma che mostra i caratteri di un rally che guarda lontano, prevedendo anche le vetture storiche.

Iscrizioni aperte dal 18 gennaio.

Buonconvento (Siena) – Anno nuovo, rally nuovo, per Jolly Racing Team, che il 17 e 18 febbraio proporrà la prima edizione del Tuscany Rally storico e moderno.

Le armoniose colline della provincia senese, il circondario delle “Crete Senesi”, luoghi conosciuti per le loro bellezze naturali e artistiche, ma anche conosciuti dagli appassionati di motorsport perché sono state lo scenario di tante edizioni del mondiale rally fino agli anni novanta, saranno dunque il teatro di questa nuova gara, iscritta al calendario nazionale sia per le vetture moderne che per le storiche, secondo evento rallistico in Italia, il primo della lunga stagione in Toscana.

Una gara decisamente nuova, organizzata in concerto con Deltamania Montalcino e con la collaborazione dei comuni di Buonconvento, Montalcino, Murlo e San Quirico d’Orcia, interamente su fondo asfaltato, con il cuore pulsante che sarà a Buonconvento dove, oltre alla partenza, saranno organizzati i due riordinamenti, il Parco di Assistenza e nelle strutture che lo ospiteranno vi è prevista la “permanence”, quindi Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa. Peraltro, nell’area coperta dentro il parco di assistenza sarà possibile il ricovero delle vetture da competizione nella notte tra il il sabato e la domenica della gara.

La collocazione temporale di questo nuovo rally, prima dell’avvio della stagione ufficiale, lo pone come ideale occasione per svolgere test su strade in grado di dare indicazioni importanti, sfruttando un percorso molto tecnico e una logistica assai funzionale.

Come già scritto, è stato disegnato un percorso punteggiato da tre prove speciali diverse, certamente inedite, rispettivamente di 5,100 Km, 7,060 Km e di 5,550 Km. da ripetersi tre volte per un totale di 53,130 chilometri di distanza competitiva sui 247,800 totali. La partenza avrà luogo dalla zona assistenza dalle ore 8,01 di domenica 18 febbraio, l’arrivo sarà a Montalcino dalla 16,50.

Il primo momento ufficiale della gara sarà l’apertura delle iscrizioni, prevista per giovedì 18 gennaio, periodo che arriverà fino mercoledì 7 febbraio.

PROGRAMMA DI GARA

Giovedì 18 gennaio 2024

Apertura iscrizioni

Mercoledì 7 febbraio 2024

Chiusura iscrizioni

Venerdì 16 febbraio 2024

Distribuzione road book, documenti sportivi per le ricognizioni

Presso parco assistenza – Azienda Fior di Montalcino – Buonconvento (SI)

dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Ricognizioni con vetture di serie

Tutte le prove speciali:

ore 09:30-12:00

ore 13:30-18:00

Sabato 17 febbraio 2024

Verifiche sportive

Presso parco assistenza – Azienda Fior di Montalcino – Buonconvento (SI)

Sessione riservata agli equipaggi iscritti allo shakedown dalle ore 09:30 alle ore 11:30

Sessione aperta a tutti dalle ore 11:30 alle ore 13:00

Verifiche tecniche

Presso parco assistenza – Azienda Fior di Montalcino – Buonconvento (SI)

Sessione riservata agli equipaggi iscritti allo shakedown dalle ore 10:00 alle ore 12:30

Sessione aperta a tutti dalle ore 12:30 alle ore 13:30

Ricognizioni con vetture di serie

dalle ore 12:00 alle ore 13:00

Shakedown – (lunghezza Km. 2,85) dalle ore 13:30 alle ore 16:30

Domenica 18 febbraio 2024

Partenza prima vettura

Uscita dal parco assistenza – Azienda Fior di Montalcino – Buonconvento (SI)

ore 08:01

Arrivo prima vettura e premiazioni

Piazza del Popolo – Montalcino (SI)

ore 16:50

