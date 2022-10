Arriva la quarta stagione di BABYLON BERLIN in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Torna l’apprezzatissimo period drama Sky Original ambientato nella Berlino a cavallo fra gli Anni ’20 e ’30 VOLKER BRUCH nel ruolo del commissario Gereon Rath e LIV LISA FRIES in quello di Charlotte Ritter Tratta dal best seller di VOLKER KUTSCHER “La morte non fa rumore” Dall’11 ottobre tutti i martedì dalle 21.15 su Sky Atlantic

La serie Sky Original BABYLON BERLIN, la più rappresentativa delle produzioni televisive tedesche, diventata in breve un caso mondiale, ottenendo il favore della critica e l’apprezzamento degli spettatori sin dalla prima stagione, torna dall’11 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con la quarta stagione (doppio episodio tutti i martedì su Sky Atlantic).

Tratta dal romanzo di Volker Kutscher “La morte non fa rumore” questo period drama è ambientato in Germania tra la fine degli anni ‘20 e l’inizio del nuovo decennio, quando la Repubblica di Weimar cominciava a indebolirsi. Protagonisti della serie Volker Bruch (Generation War, The reader – A voce alta) e Liv Lisa Fries (The Wave, Counterpart) nei panni del detective Gereon Rath e di Charlotte Ritter, che indagano su casi che li hanno portati in tutto il mondo, dalla scena del cabaret berlinese, al settore finanziario in crisi e alla nascita di violenti partiti politici nazionalisti che culmineranno nella seconda guerra mondiale.

Gereon Rath (Volker Bruch), ispettore capo della squadra omicidi è un uomo serio, dedito al lavoro, con delle sfaccettature imprevedibili e un’inaspettata passione per il ballo. Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) viene da una famiglia proletaria, è determinata e coraggiosa, disposta a tutto per raggiungere i propri obiettivi.

SINOSSI

Gli anni ‘20 sono culminati nel globale crollo della borsa. All’alba del nuovo decennio e dell’incombente Grande Depressione, i tempi sono innegabilmente cambiati. La miseria economica e morale dilagano in città. L’’antisemitismo è già molto diffuso. Solo alcuni hanno tratto profitto dal crollo, come l’industriale Alfred Nyssen, che investe i suoi profitti e ha grandi ambizioni. Molti hanno usato il caos della città a loro vantaggio, come il mafioso americano Abe Goldstein, che ostenta spudoratamente le sue ricchezze. Altri hanno perso tutto fino a diventare dei senzatetto, come Toni, che vaga per le strade di Berlino con un gruppo di giovani coetanei, in lotta per la sopravvivenza – un fatto che fa preoccupare sua sorella Charlotte. Per tutto il tempo, le indagini di Gereon lo portano nell’ambiente della boxe – politicamente, vicino alle SA di Hitler. Eppure alcuni stanno ancora cercando di ristabilire l’ordine. Anche se la marcia verso il potere dei nazisti è in pieno svolgimento…

Accanto ai protagonisti, nel cast figurano anche Lars Eidinger (Sils Maria, Personal Shopper), Benno Fürmann (La setta dei dannati, Joyeux Noël – Una verità dimenticata dalla storia), Karl Markovics (Grand Budapest Hotel, La vita nascosta – Hidden Life) e Christian Friedel (Il nastro bianco).

Regia di Henk Handloegten (Learning to Lie, An Old Maid), Achim von Borries (4 Days in May, Alone in Berlin) e Tom Tykwer (Lola Corre, Profumo, Cloud Atlas).

Com. Stam./foto