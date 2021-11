Arriva la seconda edizione di Fashion Diva: al via i casting

Torna il talent di successo sul mondo delle fashion blogger, in onda da gennaio su Canale Italia Al via i casting della seconda edizione di Fashion Diva, l’unico talent show televisivo targato Incontri Production dedicato al mondo delle fashion blogger.

Il programma, dopo l’enorme successo della prima edizione, torna dal prossimo gennaio in prima serata su Canale Italia 84. La conduzione resta confermata alla giornalista Rossella Di Pierro, come anche la giuria capitanata dal conduttore e coach Thomas Incontri, insieme alle bellissime Martina Ragozza e Sofia Giaele De Donà.

Le concorrenti, tutte fashion blogger, si sfideranno anche in questa edizione con prove riguardanti il mondo della moda e dei social media per aggiudicarsi il titolo di Fashion Diva. Tante novità in arrivo per il programma, tra cui la location protagonista: sarà il centro Faciba Planet in via per Fagnano Olona 11 a Solbiate Olona (VA), con i suoi oltre 1800 metri quadrati di estensione, ad ospitare il programma. Il negozio è un vero e proprio punto di riferimento per il territorio con un vasto assortimento di abbigliamento multimarca, tar cui i brand d’eccelenza Invicta e Armata di Mare, Roy Rogers, Vans, Patrizia Pepe e moltissimi altri. Insomma, le concorrenti avranno un bel da farsi e dovranno destreggiarsi con abilità per vincere l’ambito titolo.

Sono aperti i casting per trovare le nove concorrenti ufficiali del programma, per candidarsi è necessario inviare una email alla redazione di Fashion Diva incontriproduction@gmail.com.

Sei una fashion blogger? Puoi essere tu la prossima Fashion Diva.

Com. Stam.