Arrivano da domani – mercoledì 25 settembre – le nuove storie di “Matrimonio A Prima Vista”, in prima tv esclusiva su Real Time

Su Real Time tornano le nuove appassionanti storie di “Matrimonio a Prima Vista”, l’esperimento sociale più sorprendente della tv, da mercoledì 18 settembre in anteprima streaming su discovery+ e dal 25 settembre ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time.

Una nuova emozionante stagione del più incredibile tra i dating show, prodotto da NonPanic Banijay per Warner Bros. Discovery, in cui prima ci si sposa e poi ci si conosce, dove i protagonisti si affidano alla scienza per la ricerca del loro partner per la vita.

Un accurato lavoro di matching, attraverso interviste, test attitudinali e psicologici, ha portato all’individuazione di sei partecipanti, selezionati tra migliaia, che hanno accettato di delegare la scelta della loro anima gemella a un pool di esperti per convolare a nozze con un perfetto sconosciuto. Una sfida che li vedrà vivere a tutti gli effetti come marito e moglie. In cinque settimane potranno condividere esperienze ed emozioni per conoscersi meglio, piacersi, scontrarsi, fino al giorno in cui tireranno le somme e decideranno come vivere il proprio futuro. Solo al termine del percorso infatti, decideranno se restare sposati oppure divorziare.

La ricerca dell’amore dei protagonisti sarà guidata passo dopo passo dall’ormai affiatato team di esperti del programma composto da: Nada Loffredi, psicoterapeuta esperta in Sessuologia Clinica, pronta a valutare i candidati sotto il profilo dell’affinità sessuale per instaurare la giusta alchimia di coppia; il sociologo Mario Abis per guidare le coppie nell’interpretazione dei loro rapporti a partire dal contesto sociale che li circonda e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione per porre i neo sposi davanti ai loro dubbi e alle difficoltà da superare per una relazione sana e duratura.

A seguire insieme al pubblico le vicende della decima stagione, Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, la coppia di ex concorrenti che, dopo la sesta edizione dell’esperimento, è rimasta felicemente insieme, mettendo al mondo anche la piccola Aurora. Dal 25 settembre, Francesco e Martina commenteranno ogni settimana, in esclusiva sul canale YouTube di Real Time, i momenti “più caldi” dell’episodio.

“MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA” (9 episodi da 60’) è prodotto da NonPanic Banijay per Warner Bros. Discovery. Le prime due puntate saranno disponibili in anteprima su discovery+ dal 18 settembre e dal 25 settembre su Real Time. L’hashtag ufficiale è #MatrimonioAPrimaVista.