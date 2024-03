Arrivano le nuove storie di “Matrimonio a prima vista Italia”

Il dating show più sorprendente della tv apre per la nuova stagione anche a chi ha figli o un precedente matrimonio dal 6 marzo in prima tv esclusiva su Real Time

“Matrimonio a Prima Vista”, l’esperimento sociale più sorprendente della tv, arriva su Real Time con nuove storie. Da mercoledì 28 febbraio in anteprima streaming su discovery+ e dal 6 marzo in prima serata su Real Time la nuova stagione del dating show divenuto ormai un cult, in cui prima ci si sposa e poi ci si conosce, prodotto da NonPanic Banijay per Warner Bros. Discovery, torna con alcune novità.

Per la prima volta anche chi ha già avuto un matrimonio alle spalle o ha figli potrà partecipare all’esperimento affidandosi alle mani degli esperti e intraprendere il viaggio per trovare l’amore. I sei partecipanti, selezionati tra migliaia, hanno accettato di delegare la scelta del loro compagno di vita a un team di esperti per convolare a nozze con un perfetto sconosciuto. Si metteranno in gioco in un percorso congiunto di cinque settimane e vivranno a tutti gli effetti come marito e moglie, per poi decidere se restare sposati oppure lasciarsi. In un percorso che sarà pieno di imprevisti e di sorprese con un’ulteriore novità di esperimento nell’esperimento: durante il percorso sarà introdotta una quarta coppia.

A guidare per mano i protagonisti in cerca di amore in ogni tappa, l’affiatato team di esperti del programma composto da: Nada Loffredi, sessuologa, pronta a valutare i candidati sotto il profilo dell’affinità sessuale per creare la giusta alchimia di coppia; il sociologo Mario Abis che guiderà le coppie nell’interpretazione dei loro rapporti a partire dal contesto sociale che li circonda e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione che porrà i neo sposi davanti ai dubbi e alle difficoltà da superare per una relazione sana e duratura.

Anche per questa edizione, le coppie sono state create attraverso un matching studiato ad hoc dagli esperti attraverso interviste, test attitudinali e psicologici. In cinque settimane potranno condividere esperienze ed emozioni per conoscersi meglio, piacersi, scontrarsi, fino al giorno in cui tireranno le somme e decideranno come e con chi vivere il proprio futuro.

“MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA” (9 episodi da 60’) è prodotto da NonPanic Banijay per Warner Bros. Discovery. Le prime due puntate saranno disponibili in anteprima su discovery+ dal 28 febbraio e dal 6 marzo su Real Time. L’hashtag ufficiale è #MatrimonioAPrimaVista.

MAPV9 nospoiler 10 Weddingstudio Milano

Com. Stam. + foto + schede