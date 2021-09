“Ho appena partecipato all’audizione in Commissione Lavoro in ordine allo stato di attuazione dell’articolo 41 della legge regionale 9 del 2001 relativa ai progetti in favore degli studenti con disabilità.

Ho potuto verificare come nessuna garanzia e certezza sia stata oggi definita per gli assistenti ai disabili. Chiedo che la Regione adotti tempestivamente degli strumenti per garantire l’accesso ai servizi scolastici da parte degli studenti con disabilità. Inaccettabile che si siano avviate le attività scolastiche e non siano stati presi provvedimenti chiari. Riteniamo sia opportuno che venga applicata la circolare assessoriale di riferimento dove si prevede chiaramente che si possono utilizzare le diagnosi funzionali in modo da poter individuare le risorse necessarie a garantire il servizio”.

A dirlo in una nota a margine dei lavori della V commissione parlamentare all’Ars è il deputato regionale della Lega Vincenzo Figuccia, coordinatore provinciale del partito a Palermo.

Com. Stam.