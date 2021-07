Palermo: A seguito di un’intensa seduta mattutina in Commissione Bilancio all’Ars, presieduta dall’on. Riccardo Savona del gruppo parlamentare di Forza Italia e poi in Aula nel pomeriggio, è stato approvato il bonus straordinario di massimo 1.000 euro pro capite, per il personale della SAS impegnato in servizi sanitari ausiliari e in strutture Covid.

Di fatto – afferma il Presidente Savona – come già era avvenuto per il personale medico e sanitario, è stato riconosciuto un contributo, che seppur di piccola entità per via del difficile momento economico, rappresenta un segnale di vicinanza e gratitudine per tali professionalità, impegnate ogni giorno in dei servizi essenziali. Inoltre saranno previste anche agevolazioni per gli operatori del giornalismo, troppo spesso bistrattati anche a livello nazionale. A loro la nostra gratitudine per il lavoro svolto per la collettività”.

Com. Stam.