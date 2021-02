E’ on line il bando del concorso pubblico per esami per 23 posti di Assistente parlamentare di prima fascia – ruolo del personale della carriera degli Assistenti parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana,

con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Testo unico delle Norme regolamentari dell’Amministrazione riguardanti il personale dell’ARS e dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia.

Si parte da uno stipendio base di 1.534 euro lordi al mese per 14 mensilità più gli extra legati all’attività d’aula.

Per partecipare è sufficiente essere in possesso della licenza media e non avere superato i 41 anni. Sono previste tre prove scritte ed una orale, oltre ad una eventuale prova preselettiva. Il termine per presentare le candidature è il 1° marzo ore 12.

Le domande vanno presentate attraverso la procedura telematica prevista: occorre essere in possesso di una pec.

Com,. Stam. Fonte Informa Giovani