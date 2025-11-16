 ART Motorsport esulta al Rally Tirreno Messina: Noemi Artino vince la Coppa Italia Rally femminile

La ventitreenne pilota di Lamporecchio, qualificata alla “finalissima” grazie alla conquista del titolo “rosa” regionale, è la vincitrice della Coppa Italia Rally 2025 nella categoria femminile.

LAMPORECCHIO (PT), 16 NOVEMBRE 2025 – Noemi Artino, pilota ventiduenne di Lamporecchio, è la vincitrice della Coppa Italia Rally femminile 2025. La giovane driver portacolori della scuderia ART Motorsport 2.0 è riuscita a prevalere nel confronto espresso nel fine settimana sulle strade del Rally Tirreno Messina, ambientazione della Finale Nazionale Coppa Italia Rally. Al volante della Renault Clio Rally5 schierata dal team BR Sport e condivisa con il copilota Leonardo Matteoni, Noemi Artino ha consolidato la leadership di categoria legittimata nella prima giornata di gara e concretizzata con l’arrivo a Messina, da vincitrice di tutte le prove speciali in programma con ampio distacco sulle dirette avversarie.

“Sono felicissima, so che potevo far meglio ma l’obiettivo prefissato era chiaro, vincere la coppa – il commento di Noemi Artino – potevo certamente far meglio ma sono soddisfatta del mio approccio su strade mai viste prima. È stata un’esperienza bellissima, condivisa con Leonardo al mio fianco, che ringrazio per il supporto. La Renault Clio Rally5 è una vettura stupenda, professionale e divertente. Ringrazio la mia scuderia, la ART Motorsport 2.0, il team Laserprom 015 che mi ha affidato la vettura quest’anno, le copilote Elena Cecconi e Giancarla Guzzi, il team BR Sport ed i partner che mi hanno accompagnato nel corso della stagione sportiva”.

Grande, la soddisfazione espressa dall’Amministrazione comunale di Lamporecchio con le parole del Sindaco Anna Trassi: “Siamo orgogliosi di Noemi, oggi festeggiamo con lei la vittoria della Coppa Italia Rally femminile, frutto di un impegno affrontato con assoluta dedizione e che regala lustro al nostro paese”.

Nella foto (free copyright Amicorally): Noemi Artino all’arrivo dell’ultima prova speciale.

