ArtDate 15° edizione | SILENZIO | Bergamo 13 – 16 novembre 2025 | A cura di THE BLANK

Bergamo – Dal 13 al 16 novembre 2025 torna ArtDate, il Festival di arte contemporanea organizzato da The Blank in intesa culturale con il Comune di Bergamo.

L’evento è sostenuto da Regione Lombardia e dal Comune di Bergamo, ed è stato inoltre riconosciuto per la sua qualità dal circuito EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe, dal 2020 è accreditato anche come Green Fest.

La 15° edizione di ArtDate propone una serie di percorsi espositivi, talk, performance, conferenze, proiezioni e laboratori esplorando il tema del SILENZIO, inteso nelle sue più ampie sfaccettature: assenza di parole, rumori e suoni, comunicazione, sacralità, condizione interiore, meditazione, incomunicabilità, il nulla in filosofia, il vuoto in fisica, lo zero in matematica, annullamento delle facoltà intellettive, quiete esteriore ed interiore.



La serata di giovedì 13 novembre è dedicata all’opening di That Person’s Heaven, mostra personale dell’artista americano Matt Mullican, a cura di Stefano Raimondi, organizzata a Palazzo della Ragione, con una grande installazione che segna il suo ritorno in Italia dopo l’esposizione al Pirelli Hangar Bicocca del 2018. Il titolo della mostra fa riferimento a That Person, un personaggio specifico che Mullican incarna durante le sue sessioni ipnotiche, un alter ego che non coincide pienamente con l’artista, ma che ne abita il corpo e ne usa la voce. E proprio in stato di ipnosi è realizzata l’opera concepita appositamente per il Palazzo e realizzata in collaborazione con Aquafil SpA e Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., che si presenta come una monumentale griglia quadrata di 16×16 metri composta da trentadue lavori realizzati in fibre sintetiche in bianco e nero e in rosso di uguali dimensioni.



Venerdì 14 novembre , in collaborazione con l’Accademia di belle arti G. Carrara, si svolge, nella sede dell’istituzione, la conferenza del critico e curatore Christian Caliandro, Silenzio e responsabilità dell’arte contemporanea, che analizza il tema del Festival dalla sua prospettiva di storico dell’arte.

In serata, la proiezione del documentario Farebbero tutti silenzio, che indaga l’inasprirsi dei rapporti dei tifosi atalantini con società e stampa, cui segue il talk con i registi Andrea Zambelli, Marco Marcassoli e Andrea Zanoli, con la partecipazione di Andrea Mastrovito (artista e regista).

La giornata si conclude con Senza Titolo di Annamaria Ajmone, a cura di Maria Marzia Minelli e Claudia Santeroni, performance che assume forme, durate e toni diversi nel presente dell’azione, ogni volta modificati dallo spazio che la ospita che, nel caso di ArtDate, è la scalinata medievale di Palazzo della Ragione.



La giornata di sabato 15 novembre si apre con la performance Silenziose Tracce a cura di Laboratorio Silenzio, esperienza di silenzio condiviso e di riconnessione con il paesaggio, e con l’apertura al pubblico, presso il Tempietto di Santa Croce, di Echo / The Beyond, installazione sonora di Mario Carminati, a cura di Elisa Muscatelli: uno spazio sonoro dove il canto delle cicale si intreccia a voci umane in un viaggio tra mito, silenzio e contemporaneità. L’esperienza è arricchita dalle visite guidate a cura di Fondazione Adriano Bernareggi.



Al Monastero del Carmine è visibile Silent Conversation, video proiezione in 16 mm di Eva Giolo incentrato su sequenze mute di abbracci ed è in programma la presentazione del teaser del progetto Baita dei ricordi. Scie, segni e memorie di montagna realizzato grazie al bando Olimpiadi della cultura finanziato da Regione Lombardia con il sostegno di Fondazione Milano Cortina, mentre tutto il pomeriggio è costellato dagli eventi dei vari spazi espositivi che partecipano all’appuntamento del GALLERIES TIME: Crocicchio ArtSpace, luogo_e, Marelia – Servizi per l’Arte, SANBE15C, Spazio Giacomo, Spazio Volta, Studio Vanna Casati, Traffic Gallery, Triangoloarte, Ultracontemporary Art Project, The Drawing Hall, Spazio Tilde.

La seconda giornata si conclude al Monastero del Carmine con la performance CANONE INFINITO XTENDED di Lorenzo Senni, anticipata dall’apertura di Soft Cou con HORSESHOE LIVE.



Domenica 16 novembre comincia con l’opportunità unica di una sessione di ginnastica yoga all’interno della mostra personale di Matt Mullican e prosegue con l’apertura della casa studio di Luigi Ravasio e degli studi degli artisti coinvolti in questa 15° edizione di ArtDate: Emma Ciceri, Dario Tironi, Chiara Brambilla, Giulia Cosio, Chiara Gambirasio, Diego Gualandris, Pierluigi Piantanida, Marco Rossi, Claudio Troncone.

La terza ed ultima giornata del Festival si conclude con due appuntamenti eccezionali, entrambi ospitati presso la Sala dell’Orologio:



Il silenzio, il vuoto, il nulla, lo zero, conferenza del logico e matematico Piergiorgio Odifreddi che analizza il tema del Festival spaziando dalla filosofia alla fisica e la sonorizzazione dal vivo di Jacopo Biffi e Mauro Frugiuele di una serie di film di Maya Deren, evento realizzato in collaborazione con Bergamo Film Meeting.



Durante ArtDate vengono organizzate delle navette, gratuite e su prenotazione, per il momento dell’apertura degli studi d’artista di domenica 16 novembre. Per informazioni consultare il programma e scrivere a: associazione@theblank.it

Programma completo: https://theblank.it/



L’immagine coordinata di ArtDate è realizzata da Studio TEMP.



The Blank Contemporary Art

Fondato a Bergamo nel 2010, The Blank è diventato nel tempo il principale network italiano dedicato all’arte e alla cultura contemporanea, in grado di connettere istituzioni, musei, aziende, pubblico, collezionisti e artisti attraverso mostre, residenze, festival, progetti educativi e altri numerosi interventi artistici e culturali. The Blank valorizza e comunica attraverso progetti artistici mirati le più significative realtà pubbliche e private; organizza grandi eventi di rilevanza nazionale e internazionale; favorisce la crescita sociale, l’integrazione e la partecipazione attraverso l’arte contemporanea; favorisce l’accesso al patrimonio artistico, con particolare attenzione ai giovani e persone a rischio di marginalità, anche attraverso l’interpretariato in LIS; promuove l’intreccio tra arte contemporanea e altre discipline; realizza progetti di arte contemporanea in luoghi di rilevanza sociale come ospedali, chiese, parchi, palazzi storici e periferie urbane.





The Blank Contemporary Art APS

via Giacomo Quarenghi, 50 24122 Bergamo

https://theblank.it/ | associazione@theblank.it

