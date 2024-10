Arte e Disabilità: alla Dynamo Art Gallery arriva Souls la nuova opera di Jacopo Di Cera. Le ombre dei genitori diventano arte

Resilienza, dedizione, vita: alla Dynamo Art Gallery in occasione del Dynamo Camp 2024 arriva Souls la nuova opera di Jacopo Di Cera

Dopo artisti quali Pistoletto, Emilio Isgrò e Masbedo, l’artista italiano Jacopo Di Cera porta alla Dynamo Art Gallery la propria visione, trasformando le ombre dei genitori in arte: 4 mq di opera fotografica per raccontare vite straordinarie e quotidianità

Dal 6 ottobre, Dynamo Art Gallery, Via Ximenes 662, loc. Limestre, 51028 San Marcello Piteglio (PT)

Anime, ma anche ombre che prendono forma in un percorso artistico e terapeutico, raggiungendone l’essenza e dando forma a ciò che non si vede, raccontando l’intimità e la vita interiore dei genitori dei ragazzi ospiti di Dynamo Camp di Pistoia: è Souls, opera fotografica dell’artista Jacopo Di Cera, che dal 6 ottobre 2024 sarà esposta nella Dynamo Art Gallery. 4 mq di profili e ombre per un progetto artistico inedito che va oltre il corpo, restituendo al visitatore una potente testimonianza della forza e della resilienza dei genitori che quotidianamente affrontano le sfide di una malattia grave o cronica dei loro figli.

Nato durante un intenso workshop al Dynamo Camp, in cui Jacopo Di Cera ha coinvolto i genitori dei ragazzi, Souls presenta una serie di ombre, scattate dall’alto, a simboleggiare la dedizione costante di questi tutori, offrendo uno spaccato della loro vita quotidiana, una vita spesso invisibile ma essenziale.

Durante l’attività, Di Cera ha collaborato con i genitori dei bambini del Dynamo Camp, offrendo loro uno spazio creativo per esplorare nuove prospettive e dare voce alle loro emozioni, mettendoli in gioco con un linguaggio alternativo attraverso cui è riuscito a raccontare il disagio, ma anche la speranza, la forza e la bellezza delle vite ritratte.

Per raccontare attraverso il mezzo fotografico una storia tanto comune quanto spesso invisibile, l’artista ha scelto di focalizzarsi sulle ombre, catturate su uno sfondo bianco e decontestualizzate dalla realtà, per esprimere la profondità delle emozioni e delle battaglie interiori dei genitori ritratti. Le ombre, scattate dall’alto, rappresentano simbolicamente la loro dedizione e, in una sinfonia di stati d’animo, diventano per il pubblico un’occasione per conoscere da vicino uno spaccato potente di vita attraverso un mezzo artistico che, nelle mani e nell’obiettivo di Jacopo Di Cera, si converte in uno strumento di espressione e di trasformazione, capace di dare consistenza all’anima e di rendere visibile ciò che spesso rimane nascosto.

Artista milanese noto per la sua capacità di coniugare arte e impegno sociale, Jacopo Di Cera vanta esposizioni alla Biennale di Venezia, a Paris Photo e alla Dubai Art Fair. La sua opera si distingue per l’abilità di raccontare storie profonde e complesse attraverso un linguaggio visivo potente e immediato, capace di coinvolgere e commuovere il pubblico. Con Souls, Di Cera continua il suo percorso di esplorazione delle tematiche legate all’inclusione sociale e alla resilienza, offrendo al pubblico una nuova chiave di lettura delle vite altrui.

Dynamo Camp, situato a Limestre al limitare di un’oasi affiliata WWF di oltre 900 ettari in provincia di Pistoia (Toscana), è il primo camp in Italia a offrire gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a minori affetti da patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Attraverso iniziative come la Dynamo Art Factory, il Camp permette ai bambini e ai loro familiari di esprimere la propria creatività e di riscoprire la fiducia in sé stessi, grazie al supporto di artisti affermati. Tra gli artisti che hanno partecipato al progetto Dynamo Art Factory esposto le opere realizzate al Dynamo Camp figurano nomi di rilievo come Michelangelo Pistoletto, Emilio Isgrò e Masbedo.

Immersa nella natura ed estesa su due livelli, di anno in anno, Dynamo Art Gallery si arricchisce di opere nuove, che raccontano le storie dei bambini e dei ragazzi di Dynamo Camp, ma anche l’evolversi della creatività contemporanea, attraverso la testimonianza degli artisti che la rappresentano e del loro incontro con le nuove generazioni.

La presentazione di Souls durante l’Open Day del Dynamo Camp si terrà dalle ore 10:00 alle 18:00 nella giornata di domenica 6 ottobre. I visitatori potranno esplorare le attività del Camp, vivere un’esperienza immersiva tra natura e creatività, e scoprire come l’arte possa diventare un mezzo di rinascita e cambiamento sociale.

Per ulteriori informazioni sull’opera è possibile visitare i siti ufficiali dell’artista www.jacopodicera.com e di Dynamo Art Factory www.dynamoartfactory.org.

Per informazioni sull’evento è possibile https://www.dynamocamp.org/sostieni-dynamo/eventi-campagne/open-day/