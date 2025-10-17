Notizie

Arte ed educazione civica a scuola. Bando dell’UE Scadenza ravvicinata

• Bookmarks: 7

La Direzione Generale Istruzione e Cultura (DG EAC) della Commissione Europea ha lanciato una Call for Examples of Good Practice mirata a raccogliere e valorizzare progetti che utilizzano arte e cultura come strumento per l’educazione civica nelle scuole.

L’iniziativa si rivolge infatti a scuole, artisti/e e organizzazioni culturali che abbiano realizzato progetti in grado di accrescere la partecipazione ed il coinvolgimento civico di studenti/tesse e promuovere cittadinanza attiva. L’attenzione è centrata sulle esperienze nelle scuole primarie (per alunni/e con più di 10 anni) e, in particolare, nelle scuole secondarie (generali o professionali); in contesti educativi formali, non formali e informali, all’interno o nelle vicinanze dell’ambiente scolastico.

I settori interessati sono:

  • architettura;
  • archivi;
  • biblioteche e musei;
  • artigianato artistico;
  • audiovisivo (inclusi film, radio, televisione, videogiochi e multimedia);
  • patrimonio culturale materiale e immateriale;
  • design (incluso il fashion design);
  • festival;
  • musica;
  • fiere;
  • mostre in gallerie;
  • letteratura;
  • narrazione;
  • arti performative (inclusi teatro e danza);
  • libri ed editoria;
  • arti visive.

L’obiettivo è raccogliere esempi  e buone pratiche su come attuare sinergie efficaci tra scuole e professionisti/e della cultura allo scopo di offrire programmi di educazione artistica e civica efficaci ed ispirare azioni politiche europee. Fra gli obiettivi la redazione di un manuale per decisori/e politici/che e operatori/trici che fornirà indicazioni sulla progettazione, l’implementazione e l’uso strategico di collaborazioni e programmi scuola-cultura.

Le candidature possono essere inviate fino al 31 ottobre 2025 attraverso il modulo disponibile online. Clicca qui per saperne di più (pagina in inglese)

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani

7 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
49 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *