Arte ed educazione civica a scuola. Bando dell’UE Scadenza ravvicinata

La Direzione Generale Istruzione e Cultura (DG EAC) della Commissione Europea ha lanciato una Call for Examples of Good Practice mirata a raccogliere e valorizzare progetti che utilizzano arte e cultura come strumento per l’educazione civica nelle scuole.

L’iniziativa si rivolge infatti a scuole, artisti/e e organizzazioni culturali che abbiano realizzato progetti in grado di accrescere la partecipazione ed il coinvolgimento civico di studenti/tesse e promuovere cittadinanza attiva. L’attenzione è centrata sulle esperienze nelle scuole primarie (per alunni/e con più di 10 anni) e, in particolare, nelle scuole secondarie (generali o professionali); in contesti educativi formali, non formali e informali, all’interno o nelle vicinanze dell’ambiente scolastico.

I settori interessati sono:

architettura;

archivi;

biblioteche e musei;

artigianato artistico;

audiovisivo (inclusi film, radio, televisione, videogiochi e multimedia);

patrimonio culturale materiale e immateriale;

design (incluso il fashion design);

festival;

musica;

fiere;

mostre in gallerie;

letteratura;

narrazione;

arti performative (inclusi teatro e danza);

libri ed editoria;

arti visive.

L’obiettivo è raccogliere esempi e buone pratiche su come attuare sinergie efficaci tra scuole e professionisti/e della cultura allo scopo di offrire programmi di educazione artistica e civica efficaci ed ispirare azioni politiche europee. Fra gli obiettivi la redazione di un manuale per decisori/e politici/che e operatori/trici che fornirà indicazioni sulla progettazione, l’implementazione e l’uso strategico di collaborazioni e programmi scuola-cultura.

Le candidature possono essere inviate fino al 31 ottobre 2025 attraverso il modulo disponibile online. Clicca qui per saperne di più (pagina in inglese)

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani