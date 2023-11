Artemia+ Spettacolo Il miracolo dal 24 al 26 novembre 2023 Centro Culturale Artemia

ANNA CIANCA e GALLIANO MARIANI in scena con l’ultimo spettacolo della rassegna teatrale “ARTEMIA+” a tematica LGBTQ+ patrocinata dal CIRCOLO DI CULTURA OMOSESSUALE MARIO MIELI.

Dal 24 al 26 novembre 2023 IL MIRACOLO di Franca De Angelis regia di Christian Angeli interpretato da Anna Cianca e Galliano Mariani e con Patrizia Bernardini

Dopo una staffetta di grandi successi, con la quarta pièce, giunge a termine la rassegna teatrale “ARTEMIA+” a tematica LGBTQ+ che ha lo scopo di utilizzare il TEATRO, come mezzo per “raccontare”. Teatro per abbattere pregiudizi, per difendere ogni diritto, per avvicinare storie lontane dalle proprie. Per immedesimarsi e rendersi conto che nella diversità e nell’accettazione di essa, alberga la possibilità di crescita personale, culturale e sociale.

“ARTEMIA+” patrocinata dal CIRCOLO DI CULTURA OMOSESSUALE MARIO MIELI, si svolgerà al CENTRO CULTURALE ARTEMIA, si svilupperà durante i 4 weekend del mese di novembre e avrà come protagonisti 4 spettacoli che affronteranno la tematica LGBTQ+ da punti di vista completamente diversi l’uno dall’altro (dal 3 al 26 novembre).

A grande richiesta del pubblico torna in scena ad Artemia il 24 e 25 novembre 2023 alle ore 21 ed il 26 novembre 2023 alle ore 18 lo spettacolo IL MIRACOLO, di FRANCA DE ANGELIS con la regia di CHRISTIAN ANGELI ed interpretato da ANNA CIANCA e GALLIANO MARIANI e con PATRIZIA BERNARDINI.

Uno spettacolo che tocca temi di scottanti attualità: il diritto a decidere del proprio fine-vita, la possibilità per le coppie gay di avere figli. Ma è soprattutto uno spettacolo sull’elaborazione del lutto e sulla fede, intesa come speranza attiva e come tale costruttrice di realtà.

Da quando il suo compagno – un ex sacerdote – è morto, dopo una devastante malattia, Sergio ha perso la voglia di vivere. Una sera, nel suo studio medico, ben oltre l’orario di ricevimento si presenta una donna sulla cinquantina, che sostiene di essere suora di clausura in un convento poco distante e di essere incinta, senza essere stata con un uomo. Sergio fa non poca fatica a convincere suor Teresa a sottoporsi agli esami di routine.

Quando infine ci riesce, il referto sembra confermare ciò che il medico sospettava: la donna non aspetta alcun bambino. Un brutto tumore la sta devastando. Suor Teresa rifiuta però di credere alle parole di Sergio e di sottoporsi a qualsiasi cura, opponendo alla diagnosi la propria fede nell’evento miracoloso che, secondo lei, sta per accadere.

Prosegue anche la mostra personale dell’artista ROBERTO RINALDI intitolata OLTRE L’EDEN che il pubblico potrà ammirare fino a venerdì 26 novembre 2023 nella “Sala Lydia Biondi” del Centro Culturale Artemia, prima e dopo ogni spettacolo.

Programma ARTEMIA+

Dal 3 al 5 novembre 2023

OSCAR E BOSIE

scritto e diretto da Paolo Orlandelli

interpretato da Mauro Toscanelli e Salvo Lupo

Prima nazionale

Dal 10 al 12 novembre 2023

VERSO SERA, ANCORA (ANGELO)

diretto ed interpretato da Gianni De Feo

scritto da Marco Buzzi Maresca

aiuto regia Sabrina Pistilli

assistente regia Alessandra Ferro

scene e costumi Roberto Rinaldi

drammaturgia musicale a cura di Gianni De Feo

musiche originali e arrangiamenti Alessandro Panatteri

Prima nazionale

Dal 17 al 19 novembre 2023

LA SCELTA DELLA GIOIA

diretto ed interpretato da Chiara Casarico e Tiziana Scrocca

Dal 24 al 26 novembre 2023

IL MIRACOLO

di Franca De Angelis

con la regia di Christian Angeli

interpretato da Anna Cianca e Galliano Mariani e con Patrizia Bernardini

Accompagna gli spettacoli:

Dal 3 al 26 novembre 2023 (Sala Lydia Biondi)

OLTRE L’EDEN

mostra personale di Roberto Rinaldi

Ingresso spettacolo: €12

Ingresso mostra: OMAGGIO

Tessera nuovi soci: €3

PRENOTAZIONI: 334 1598407 (anche WhatsApp e/o SMS)

Il pubblico è pregato di arrivare quindici minuti in anticipo per non perdere la priorità.

CENTRO CULTURALE ARTEMIA

Direttrice Artistica:Maria Paola Canepa

Ufficio stampa: Andrea Alessio Cavarretta #scrittoremetropolitano

andreaalessiocavarretta@gmail.com

Media Partner: Kirolandia

