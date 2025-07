ARTES 4.0 apre a Palermo la sua nuova sede per innovare le imprese siciliane

L’Università di Palermo e il Centro di Competenza nazionale insieme per la transizione tecnologica dell’isola

Giovedì 10 luglio, alle 9.00, la Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri ospiterà, in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, l’evento ufficiale di inaugurazione della sede siciliana di ARTES 4.0, Centro di Competenza nazionale specializzato in tecnologie avanzate per l’Industria 4.0 e 5.0.

Una nuova tappa nel percorso di ARTES 4.0, che – dopo Pontedera – sceglie Palermo, già coinvolta sin dalla costituzione attraverso una sede presso il CNR di Palermo e una importante collaborazione con la Fondazione Ri.MED, come snodo strategico per connettere in Sicilia ricerca e impresa, innovazione e territorio, con l’obiettivo di accompagnare le imprese siciliane nel percorso di trasformazione digitale, sostenibile e inclusiva.

La sede nasce all’interno del Campus universitario di Viale delle Scienze, a stretto contatto con il neo-costituito Centro per il Trasferimento Tecnologico. Rappresenta il risultato concreto del Protocollo d’Intesa siglato il 30 settembre 2024 tra ARTES 4.0 e l’Università di Palermo, oggi Socio Ordinario del Centro e protagonista attivo nel panorama della ricerca e dell’innovazione in Sicilia.

«L’apertura della sede ARTES 4.0 a Palermo – spiega Raffaele Spallone, Dirigente Divisione Digitalizzazione delle Imprese, Innovazione e Analisi dei Settori Produttivi, Ministero delle Imprese e del Made in Italy – è un passo importante nella strategia nazionale di diffusione della trasformazione digitale nei territori. Come Ministero siamo impegnati a sostenere modelli che, come quello di ARTES 4.0, coniugano prossimità territoriale, trasferimento tecnologico e valorizzazione delle competenze scientifiche. Rafforzare la presenza di infrastrutture avanzate nel Mezzogiorno significa creare condizioni favorevoli affinché le imprese locali possano affrontare con successo le sfide dell’innovazione e della competitività».

«Questa apertura rappresenta un modello virtuoso di innovazione guidata dalla scienza – afferma il Prof. Paolo Dario, Direttore Scientifico di ARTES 4.0 – Insieme all’Università di Palermo, con cui abbiamo definito la nuova sede con la collaborazione di vari dipartimenti il cui personale di ricerca interverrà direttamente nella risposta alle esigenze di innovazione delle imprese, tra cui ingegneria, agraria, scienze del mare e della terra, possiamo mettere in rete le eccellenze locali e creare nuove opportunità concrete per le imprese siciliane che vogliono affrontare le sfide dell’Industria 4.0 e 5.0, al contempo valorizzando le competenze del mondo della ricerca siciliana che attraverso il Centro di Competenza potranno essere applicate alle esigenze concrete del contesto produttivo. Con le collaborazioni scientifiche e accademiche in atto, ARTES 4.0 si afferma anche in Sicilia come un ponte operativo tra competenze scientifiche, eccellenti anche al Sud e valorizzabili nell’ambito del proprio territorio, e bisogni di innovazione, nella logica della prossimità».

Enzo Bivona, delegato al Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di Palermo e Responsabile Macronodo UniPa di ARTES 4.0, ricorda «l’Università è da tempo impegnata nella costruzione progressiva di un ecosistema dell’innovazione capace di valorizzare la ricerca quale motore di sviluppo economico e sociale. In questo quadro, la collaborazione con ARTES 4.0 si configura come un contributo strategico al perseguimento di tali obiettivi, grazie alle competenze specialistiche, alle infrastrutture tecnologiche e alla rete di relazioni, sia nazionali che internazionali, che caratterizzano il Competence Center. Un primo segnale concreto di questa sinergia, che auspico possa consolidarsi nel tempo, è rappresentato dal ciclo di Business Lectures ARTES 4.0, intitolato “Creare e scalare impresa nell’era 5.0 della sostenibilità e della digitalizzazione”, in programma presso il nostro Ateneo nei giorni 23, 24, 29 e 30 settembre. L’iniziativa, in collaborazione con la Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa, mira a sensibilizzare la comunità accademica sulle potenzialità della creazione di impresa quale strumento efficace per la valorizzazione dei risultati della ricerca, anche attraverso il dialogo e la cooperazione con il tessuto imprenditoriale».

L’evento del 10 luglio sarà l’occasione per presentare il network siciliano di ARTES 4.0, i servizi attivi sul territorio e le opportunità di finanziamento disponibili per le imprese che investono in ricerca industriale, digitalizzazione, robotica e intelligenza artificiale.

Saranno protagonisti alcuni dei Soci siciliani del Centro, selezionati sin dall’avvio del Centro di Competenza per il loro livello di competenza tecnologica e la capacità di attivare sinergie operative sul territorio. Grazie a questa rete locale, integrata nella più ampia infrastruttura nazionale ed europea di ARTES 4.0, le imprese potranno accedere a servizi di innovazione, formazione, test di tecnologie, consulenza e supporto all’accesso al mercato, anche tramite lo European Digital Innovation Hub ARTES 5.0 coordinato dal Centro di Competenza.

La sede palermitana, co-gestita con l’Ateneo, rafforzerà la presenza del Centro nel Mezzogiorno e offrirà uno sportello “One Stop Shop” per le imprese, capace di attivare progetti e soluzioni anche grazie all’ecosistema del partenariato di ARTES 4.0 che comprende grandi imprese, PMI, startup, fondazioni, università e centri di ricerca, tra cui 13 tra Università con Dipartimenti di Eccellenza riconosciuti dal MIUR e Istituzioni di Ricerca di livello internazionale.

Le tecnologie presentate durante l’evento toccheranno i campi della robotica avanzata, AI, sistemi digitali intelligenti e sostenibili, con casi d’uso concreti e testimonianze dirette delle imprese coinvolte.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi cliccando sul seguente link: https://ltonjqu9.sibpages.com

È possibile, a seguire, prenotare una sessione di approfondimento sui servizi di innovazione finanziati dal Centro di Competenza con fondi nazionali ed europei, scrivendo a info@artes4.it

ARTES 4.0 CENTRO DI COMPETENZA

ARTES 4.0 – Advanced Robotics and enabling digital TEchnologies & Systems 4.0 è il Centro di Competenza nazionale ad alta specializzazione finanziato dal MIMIT, dedicato al trasferimento tecnologico e all’innovazione nei settori della robotica avanzata, dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali abilitanti per l’Industria 4.0 e 5.0.

Con una rete di oltre 150 partner tra università, centri di ricerca, imprese, startup, fondazioni e associazioni, mette a disposizione delle aziende un ampio ventaglio di servizi di innovazione, tra cui supporto alla progettazione, accesso a finanziamenti pubblici e privati, test di soluzioni tecnologiche, formazione avanzata e networking.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

L’Università degli Studi di Palermo è uno dei principali atenei del Mezzogiorno d’Italia, con una storia che affonda le radici nel 1806 e una missione oggi centrata su ricerca, formazione e innovazione al servizio dello sviluppo del territorio. Con oltre 40.000 studenti, 16 Dipartimenti e numerosi centri di ricerca d’eccellenza, UNIPA è un punto di riferimento per la crescita culturale, scientifica ed economica di tutta la Regione Sicilia.

L’Ateneo promuove un modello di università aperta, inclusiva e connessa alle imprese, in grado di generare impatto attraverso progetti di trasferimento tecnologico e percorsi formativi allineati al mondo produttivo.

Com. Stam.