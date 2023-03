artgapgallery: Premio Daniela Semprebene -premio speciale biennale Martelive 2022 vincitori sezione Arti Visive- a cura di MArteLive e ART G.A.P.

ART G.A.P. Gallery, dall’11 al 24 marzo 2023, in collaborazione con MarteLive, presenta la Quinta Edizione del Premio Daniela Semprebene: due settimane di esposizioni dedicate ai migliori talenti delle sezioni arti visive selezionati durante la BiennaleMArteLive 2022! Le mostre sono a cura di Federica Fabrizi e Nadia di Mastropietro.

L’11 marzo alle ore 18:00 alla presenza degli artisti, verrà inaugurata la mostra dedicata alla sezione pittura con il vincitore Aleksander I. Stamenov e Roberta Baldi vincitrice del premio della critica. Aleksander I. Stamenov, con la sua arte, indaga la psicologia dell’uomo contemporaneo, intende l’opera d’arte come una Presenza dove i soggetti affrontati parallelamente, quello del ‘figurativo’ e quello dell’ ‘astratto’ sono prima di tutto Corpi; fermi come le antenne o liberi come l’indole umana. Roberta Baldi, nelle sue opere prende spunto da eventi, vissuti, incontri e viaggi in cui gli elementi figurativi si inscrivono in uno scenario evocativo di stati d’animo, con cui interagiscono e in cui si perdono. L’esposizione sarà visitabile fino al 17 marzo 2023.

Il 18 marzo alle ore 18:00 verrà inaugurata la collettiva, in mostra fino al 24 marzo,dei vincitori della sezioni scultura, grafica, fotografia e videorte alla presenza degli artisti tra cui vedremo: la vincitrice della sezione scultura, Federica Zianni, presenterà il progetto “Trittico Elasticum Reticulums” realizzato con legno e laccio emostatico, materiali che, sapientemente riciclati attraverso la ricerca dell’ artista, si trasformano in opere d’arte ; Fatman Ibrahimi, vincitrice della sezione illustrazione e grafica,esporrà “Giardini”, in cui creature vegetali, animali e meccaniche sono la dimostrazione dell’ibridarsi della natura con l’artefatto umano; Ersilia Tarullo, vincitrice della sezione fotografia, sarà presente con il progetto “Un ricordo da me”, un’indagine sull’evoluzione e sulla metamorfosi di una tradizione fotografica familiare iniziata nel 1950 e condivisa da tre generazioni; infine con il progetto “Listen To Nature” il vincitore della sezione video-arte, Francesco Misceo che attraverso quest’ opera vuole riconnettere le persone con la natura in un momento in cui la biodiversità del nostro pianeta sta affrontando enormi minacce, l’artista ha utilizzato nuove tecniche digitali emergenti, come la generative art e il creative coding, riuscendo a dare vita a una vera e propria fusione tra corpo e natura.

La galleria ART G.A.P. è situata nel cuore di Roma, a pochi passi da Largo di Torre Argentina. È al servizio di artisti (emergenti, contemporanei o consolidati nel tempo), collezionisti e curatori che hanno l’esigenza di uno spazio prestigioso ed adeguato per realizzare il proprio evento. Lo staff organizza mostre anche in spazi istituzionali e ha collaborato tra le varie istituzioni, con il Ministero dell’Interno, la Sovrintendenza di Roma, i Musei Capitolini, il Museo di Scultura di Villa Vecchia, il Museo Regionale di Torino.

MArteLive è il primo festival multidisciplinare italiano che dal 2001 seleziona e lancia i migliori talenti della scena contemporanea nazionale, assegnando ogni anno oltre 100 premi esclusivi e la partecipazione a festival ed eventi di livello internazionale.

Procult e ART G.A.P., nella loro natura hanno in comune l’attenzione e l’interesse a sostenere l’arte e gli artisti dandogli reali opportunità̀ di crescita umana, artistica e professionale.

LUOGO: ART G.A.P. Gallery (ROMA)

A CURA DI: Federica Fabrizi e Nadia di Mastropietro

Sede: Art GAP, Modern & Contemporary Art

Indirizzo: Via di Santa Maria in Monticelli 66, 00186, Roma, RM

Orari: lun. / ven. 16:00 – 19:00; giovedì chiuso

Telefono: 06.96115866

E-mail: gap@artgap.it

Sito ufficiale: www.artgap.it Facebook: ART GAP Instagram: art_gap_gallery

