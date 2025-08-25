Arti performative. Bando per artistə emergenti Scadenza ravvicinata

Per la stagione internazionale di arti performative 2025/26 Differenti sensazioni che si terrà da novembre a Torino, officine CAOS seleziona artistə emergenti che si ‘muovono’ nei campi del teatro e della danza contemporanea, della performance o della multidisciplinarietà. Si richiedono progetti di arte performativa e interdisciplinare della durata di circa 40 minuti.
L’offerta include l’utilizzo dello spazio performativo, attrezzatura tecnica, alloggio (max 4 persone), un rimborso forfettario di 1.000 euro se residenti in Italia – di 1.500 euro se residenti all’estero – , promozione su canali cartacei, digitali e altri media.
Gli/le artistə selezionatə saranno contattatə entro la fine di ottobre 2025 in caso di esito positivo. Per inviare le proprie proposte c’è tempo fino al 31 agosto 2025. Clicca qui per scoprire tutti dettagli
Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani