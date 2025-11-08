Artistə visivə per ‘Costruire la pace. Storie antiche, urgenze presenti’ Scadenza ravvicinata

Il Museo dell’Arte Classica della Sapienza di Roma, nell’ambito della mostra ‘La calma assente: pace e guerra nell’antica Grecia’ – prevista a marzo/dicembre 2026 – propone ‘Costruire la pace. Storie antiche, urgenze presenti‘, un premio su un tema più che mai attuale.

Il bando si rivolge ad artistə visivə di ogni genere. Possono partecipare opere individuali e progetti collettivi che diano un contributo allo sviluppo della cultura della pace, prendendo spunto dal patrimonio classico per sollecitare la riflessione e l’impegno dei/delle cittadinə verso i valori dialogo, di rispetto e comprensione dell’altro.

All’artista la libertà di interloquire con il Museo, in cui la guerra è spesso più visibile della pace, per elaborare un progetto che scelga di far emergere la pace come orizzonte esclusivo verso cui guardare. L’opera d’arte può essere realizzata in diversi media (fotografia, scultura, disegno, stampa, incisione, pittura).

Sono previsti due premi, uno assegnato dal comitato scientifico e uno per l’opera che sarà maggiormente apprezzata dai visitatori. La cerimonia di premiazione si terrà presso l’Università Sapienza e sarà un’occasione d’incontro con gli/le artistə.

I progetti potranno essere inviati entro il 15 novembre 2025. Clicca qui per tutti i dettagli

Com. Stam. + foto Informa Giovani