RTA trasmette l’Euro Song contest

Evento eccezionale questa sera su RTA (https://rtamusic.it/) che trasmette – sulle sue frequenze radio 91.8 e 98.4 in FM, in televisione sul canale 15 per la Sicilia e sulle Smart Tv – la gara per accedere alla finale dell’Eurovision Song Contest. Il collegamento con la gara inizia alle 20 e 30 grazie all’editore di RTA Salvo Taibi che ha reso possibile la diretta in radiovisione.

I cantanti in gara sono 20 e arrivano da sei Paesi europei con un unico obiettivo, quello della vittoria per salire, a maggio, sul palco dell’Eurovision Song Contest a Basilea. Va in scena, al Teatro Nuovo di Dogana, il festival canoro della piccola Repubblica che al vincitore aprirà la strada verso l’Eurovision. Tra gli italiani in gara questa sera sera ci saranno Bianca Atzei, Boosta, Marco Carta, Luisa Corna, Silvia Salemi, Pierdavide Carone e l’autore della sigla di Sanremo Gabry Ponte che sarà a San Marino con Tutta l’Italia. In gara anche Questo e quello, Bella Balla, Storm, The Rumpled e Giacomo Voli. Presenti nazioni da Belgio, Slovenia, Ucraina, Albania, Svezia. In gara l’albanese Besa, gli svedesi Curli, gli sloveni King Foo, il sammarinese Paco, la belga Angy Sciacqua, l’ucraino Teslenko.

CANTANTI IN GARA

Flora Canto e Francesco Facchinetti presentano la serata intercontinentale che, grazie alla trasmissione in Eurovisione e alla ritrasmissione nei cinque continenti attraverso Rai Italia, dal Sud Africa all’America Latina, dall’Asia all’Australia. Va in onda in diretta tv e radio alle 20.30 su San Marino Rtv, Radio San Marino, Rai Radio2 in simulcast con la conduzione di Martina Martorano, RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab. Nello show ci saranno le esibizioni di Cristiano Malgioglio e de La Rappresentante Di Lista e della cantante bolognese Senhit. Al Bano – che si esibirà in apertura con due brani e poi riceverà il Premio alla carriera da parte del segretario di Stato al Turismo di San Marino, Federico Pedini Amati – è ospite d’onore della serata.

ARTISTI IN GARA (in ordine alfabetico):

Bianca Atzei (Italia) – Testacoda

Besa (Albania) – Tiki tiki

Boosta(Italia) – BTW

Vincenzo Capua (Italia) – Sei sempre tu

Pierdavide Carone (Italia) – Mi vuoi sposare?

Marco Carta (Italia) – Solo fantasia

Luisa Corna (Italia) – Il giorno giusto

CuRLi (Svezia) – Juliet

Elasi(Italia) Lorella

Haymara (Italia) – Tómame las manos

KiNG FOO (Slovenia) – The Edge of the world

Paco (San Marino) – Until the end

Gabry Ponte (Italia) – Tutta l’Italia

Questo e quello (Italia) – Bella Balla

Silvia Salemi (Italia) – Coralli

Angy Sciacqua (Belgio) – “I”

Taoma (Italia) – NPC

Teslenko (Ucraina) – Storm

The Rumpled (Italia) – You Get Me So High

Giacomo Voli (Italia) – Ave Maria

GIURIA E PREMI

Due le giurie: una composta dal critico musicale e dj Luca De Gennaro, dal direttore generale di Rtv San Marino Roberto Sergio, dalla conduttrice e autrice televisiva Federica Gentile, dal direttore marketing Siae Mario Andrea Ettorre e dalla scrittrice e conduttrice Ema Stokholma decreterà il vincitore del Festival, l’altra assegnerà il Premio della critica. Il critico musicale e giornalista di spettacolo Stefano Mannucci de Il Fatto presiede la giuria, insieme a l’inviata di Avvenire Angela Calvini, la vice capo degli spettacoli della agenzia AdnKronos Antonella Nesi, la giornalista de Il Tempo Carmen Guadalaxara (con un passato da speaker radiofonica) e Valerio Baroncini, vicedirettore de ilResto del Carlino. I cinque giornalisti valutano la proposta artistica più interessante in valore assoluto e poi la qualità del brano e la performance live dell’artista. Dalla somma dei loro voti (da 1 a 10 per ciascuno) si avrà una classifica che decreterà l’artista a cui verrà attribuito il Premio della Critica del San Marino Song Contest. Su dodici partecipazioni, la piccola Repubblica si è classificata in finale solo 3 volte (2014, 2019 e 2021). Ma noi facciamo il tifo per l’Italia e per RTA che trasmette l’evento.

di Manuela Bresciani

Foto libera da copyright

Video https://youtu.be/Cn7nHRmRJFk?si=XMJqPeHIE7dSxbc5