“Ascolta, non parlare”. Quel silenzio che accompagna in un viaggio interiore

Chi sono? Perché sono? Cosa sono? Queste le domande esistenziali di Antonio Balzani che emergono nella raccolta poetica dal titolo “Ascolta, non parlare”, pubblicata nella collana “Le Perle Audiolibri” dell’Aletti editore e disponibile anche in versione e-book.

Un’opera in cui l’autore, originario di Bardi ma che vive a Parma, si sofferma sulla bellezza della natura che si integra con la vita. Da esplorare in silenzio, perché solo così si riesce ad andare oltre la fisicità e a scoprire una dimensione psichedelica dell’anima. «Ho riscoperto il piacere e la necessità di pensare ed osservare il mondo attorno a me con più attenzione. Mi rendo sempre più conto di quanto sia inutilmente frenetico e rumoroso. Dunque, una cosa fondamentale da imparare: per una volta non parlare, ascolta e osserva e potrai scoprire il mondo attorno a te, la realtà poliedrica di intere vite». Ma in realtà, il silenzio, per l’autore, è innaturale, non esiste. Esistono la pacatezza e l’equilibrio tra gli stimoli rumorosi che rendono vivo e vivace l’ambiente in cui ci si trova. «La raccolta poetica di Antonio Balzani – scrive, nella Prefazione, il maestro Giuseppe Aletti, poeta, editore e formatore, titolare della omonima casa editrice che ha sede a Villanova di Guidonia (Roma) – circoscrive il suo raggio di ricerca su temi centrali della nostra esistenza, come il ritrovamento della nostra relazione con la natura, la necessità di trovare fessure di luce anche nei momenti in cui siamo in penombra o al buio, il desiderio di andare oltre la nostra corporalità, in una gradazione psichedelica, nel senso letterario del termine: estendere la nostra anima attraverso la scrittura in versi».

L’opera è un viaggio metaforico dentro sé stessi; un viaggio interiore e introspettivo, continuo. Non ha, infatti, una meta ma ciò che esiste è solo il percorso. Balzani utilizza un linguaggio diretto per creare un rapporto empatico con il lettore che può, così, ispirare il proprio pensiero a partire proprio dalle liriche. Chiunque, infatti, è stato felice, triste, incerto, depresso, ribelle, innamorato. La poesia – secondo l’autore – sebbene sia ovunque e possa descrivere qualsiasi cosa, non potrà mai essere una lente d’ingrandimento su sentimenti intimi e non potrà mai essere completa ed esaustiva. Piuttosto, sono le emozioni spontanee suscitate in chi guarda legge o ascolta che definiscono l’arte e il suo valore. «Scrivere – afferma il poeta – è come fotografare, dipingere, immortalare un momento dal quale, in seguito, sarà possibile ricavare emozioni, diverse e sempre nuove, secondo il momento e lo stato d’animo di chi leggerà, guarderà o ascolterà. La parola scritta è un semplice veicolo ma necessario per trasportarsi al di fuori dell’immediata necessità».

La raccolta diventa, così, un calendario le cui pagine portano laggiù dove si è stati oppure dove si vorrebbe andare. E poi c’è la voglia di capire, la curiosità che, in questo caso, possono essere stimolate dall’ascolto, trattandosi anche di audiolibro. «L’ascolto di un audiolibro è come l’ascolto della musica, stimola l’empatia. La lettura delle poesie, ripetuta e ricercata, ottiene lo stesso effetto perché la poesia come la musica, è un sentimento spontaneo dentro tutti noi, è un fattore naturale». E’ una poesia di speranza, un inno alla vita e alla bellezza, quella di Antonio Balzani che, per concludere, dedica al lettore alcuni versi tratti dalla sua poesia “Momenti”: «Grida forte la tua felicità, urlala al vento: sono felice, ora, adesso, in questo momento! Perché è solo un momento. È solo un momento ma lo sai, ce ne sono stati e ce ne saranno altri cento. Gridalo, gridalo forte per ascoltare e poi ricordare. Io sono felice! Comunque, almeno, lo sono stato».

Com. Stam. + foto