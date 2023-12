Asec Trade, anche quest’anno le “luci” dell’azienda illuminano il Natale catanese

L’esposizione delle luminarie per un’azienda sempre più vicina alla gente. Anche quest’anno le luminarie di Asec Trade illuminano il Natale catanese. Un segnale importante per “accendere” via Giacomo Leopardi e in via Gabriele D’Annunzio, da piazza Ludovico Ariosto fino a all’incrocio con via Monserrato, e rimarcare così la presenza dell’azienda nel territorio attraverso la propria identità.

“Parliamo di un messaggio di speranza e di legame con la provincia etnea voluto da tutto il personale dell’azienda- dichiara il presidente di Asec Trade Giovanni La Magna– per questo abbiamo sposato in toto l’iniziativa del Comune di Catania. In questo periodo dell’anno diffondere l’atmosfera natalizia è fondamentale ed accendere vie storiche di Catania, come via Gabriele D’Annunzio e via Giacomo Leopardi, serve sicuramente a renderla più bella e attraente agli occhi della gente”. Un regalo tangibile alla città per dimostrare che l’Asec Trade persegue, come sempre, una strategia mirata al conseguimento di obiettivi che coniugano l’attenzione al cliente con la creazione di valore. L’azienda etnea, protagonista e partner, con la fiamma brillante che si focalizza, attraverso il brand, sull’efficienza e sull’eleganza del marchio. Risultati- questi- maturati con l’affiatamento del componente del Cda Massimiliano Giacco, con l’esperienza del Dirigente Gaetano Pirrone e con la grande professionalità dei dipendenti di Asec Trade.

