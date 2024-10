Asec Trade, presentata la nuova “Visual Identity” dell’azienda etnea

Il presidente La Magna: “Un risultato eccezionale frutto del costante lavoro e programmazione per rilanciare la nostra azienda”

Nuovo sito, nuova Welcome Call, nuovo Brand, nuova Mascotte e nuovo modo di comunicare per un’azienda sempre più vicina alla gente. Nella conferenza stampa di stamattina la società catanese lancia l’ennesima sfida per continua a concorrere, con i vari colossi, all’interno di un mercato in costante evoluzione come quello energetico.

“La nostra nuova Visual Identity è il frutto del costante lavoro e programmazione per rilanciare la nostra azienda, che vuole raccontare se stessa, proseguendo con il percorso di digitalizzazione, innovazione e dematerializzazione già da tempo intrapreso- afferma il presidente di Asec Trade Giovanni La Magna– parliamo di un impegno che ci siamo prefissati sin dal primo momento del mio insediamento. L’obiettivo era quello di dare un utile importante a questa società e dimostrare che l’Asec Trade può dire la sua sul mercato dell’energia a livello regionale e nazionale. Credo che lo scopo sia stato ampiamente raggiunto- continua La Magna– e per tutti noi questo rappresenta motivo di enorme vanto visto che l’azienda appartiene a tutti i catanesi”.

Nel corso della conferenza è stato presentato il primo “Asec Point”, che sarà aperto in piazza Galatea, e la nuova mascotte “Sparky”: la “scintilla” che si focalizza sull’efficienza e sull’eleganza del marchio. La sintesi dei risultati maturati con l’affiatamento del CdA Massimiliano Giacco, l’esperienza del Dirigente Gaetano Pirrone e la grande professionalità dei dipendenti di Asec Trade.

“Abbiamo pensato ad un nuovo modo di comunicare attraverso un processo di modernizzazione per raggiungere tutti i nostri clienti che sono molto variegati- sottolinea il Dirigente di Asec Trade Gaetano Pirrone– abbiamo provato ad individuare la mascotte che possa incarnare quei valori in cui l’azienda crede fortemente come trasparenza, ricerca del risparmio ed affabilità”.

“Credo che “Asec Trade”- fa eco il componente del CdA Massimiliano Giacco- stia dimostrando grande impegno, esperienza e profonda conoscenza del territorio con risultati di eccezionale valenza e con tanti nuovi clienti che giornalmente vengono acquisiti all’interno di questo percorso qualificante”.

Accanto al presidente La Magna, il Presidente di Catania Rete Gas Gianfranco Todaro.

“Plaudiamo a questa iniziativa di Asec Trade che, attraverso il suo presidente Giovanni La Magna, sta portando avanti grandi iniziative per la crescita di un’azienda che ha saputo superare importanti momenti di difficoltà del passato- dichiara il Presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro accompagnato dal dirigente tecnico Gaetano Parasiliti- l’Asec Trade non perde terreno ma, al contrario, acquista sempre più consensi e favori in un processo chiave che si focalizza sul rinnovarsi e, al tempo stesso, sul dare continuità al nostro percorso già pieno di risultati estremamente importanti”.

