Asiago ospita il terzo round del Campionato Italiano Trial 2025

La stagione 2025 del Campionato Italiano Trial entra definitivamente nel vivo. Trascorsi pochi giorni dal secondo round svoltosi in Valmalenco, la massima espressione delle due ruote trialistiche in Italia farà tappa sabato 28 e domenica 29 giugno ad Asiago (Provincia di Vicenza), teatro di un terzo appuntamento stagionale caratterizzato dall’incantevole cornice dell’Altopiano dei Sette Comuni.

Con l’adozione del Format A+A, due saranno le giornate di gara per ciascuna delle classi al via (TR1, TR2, TR3, TR3 125, TR3 Open, TR4, Femminile A e B), per l’occasione affiancate domenica dalla seconda prova del Campionato Italiano MiniTrial. Una manifestazione di grande interesse che vedrà la regia organizzativa del Moto Club Altopiano Sette Comuni, da mesi al lavoro per allestire un percorso di gara di alto livello tra il celebre Trial Park Asiago Sette Comuni in località Turcio, il Piazzale Stadio del Ghiaccio e nel bosco ai margini della radura del Prunno.

LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO

Forte di tre vittorie conseguite nelle tre gare finora disputate, il 15 volte Campione Italiano Matteo Grattarola (Beta Factory Trial) si presenterà ad Asiago a punteggio pieno al comando della classifica di campionato della top class TR1 seguito nell’ordine da Francesco Titli (Team TRRS Italia NILS), Luca Petrella (GASGAS) e Lorenzo Gandola (Beta Locca Racing), tutti con almeno un piazzamento a podio all’attivo. Un traguardo tuttora da raggiungere per Mattia Spreafico (GASGAS), Gianluca Tournour (GASGAS Team Police Sport Italia) e Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport), motivati a riuscirci nel fine settimana.

In virtù della doppietta di Lanzada si è appropriato della leadership di classe TR2 invece Gabriele Saleri (Beta Team 3D) per un appuntamento che, sulla carta, dovrebbe riproporre il confronto con Cristian Bassi (Beta Locca Racing), vincitore del primo round a Camerino, e con il già Campione Europeo Junior Giacomo Brunisso (Beta Locca Racing), due volte secondo in questo primo scorcio di stagione. Nella TR3 il giovanissimo Fabio Mazzola (Team TRRS Italia NILS) conduce a punteggio pieno, discorso analogo nella TR3 125 per l’esordiente Daniel Cerutti (Beta Rabino Sport), mentre le classi TR3 Open e TR4 registrano i primati rispettivamente di Emanuele Gilardini (Montesa Team Police Sport Italia) e di Michele Martinelli (Sherco).

Nel Campionato Italiano Trial Femminile non mancano gli spunti d’interesse con la graduatoria A palcoscenico per esaltare le gesta delle tre migliori trialiste del panorama nazionale e già protagoniste del Trial nazionale: Andrea Sofia Rabino (Beta), Alessia Bacchetta (GASGAS) e Martina Gallieni (Sherco), con quest’ordine in campionato e nelle gare finora disputate. La Femminile B altresì vede primeggiare Laia Pichler (TRRS) per un solo punto rispetto ad Alessia Nucifora (GASGAS) per quanto sia stata Erica Bianchi (Beta) ad imporsi nell’ultima gara.

SECONDA TAPPA DEL CAMPIONATO ITALIANO MINITRIAL

Archiviato l’esordio stagionale vissuto a Lanzada registrando il rimarchevole dato di ben 41 iscritti, per i giovanissimi di almeno 8 anni di età impegnati nel Campionato Italiano MiniTrial è già arrivato il momento del secondo round 2025. Ad Asiago si ripartirà dai verdetti espressi domenica scorsa con i primati nelle rispettive graduatorie di appartenenza a firma Federico Bonfanti (MiniTrial A), Giacomo Midali (MiniTrial B), Niccolò Capecchi (MiniTrial C), Matteo Mazzola (MiniTrial Mono) e di Giovanni Fondacaro (MiniTrial Entry). Per i “Campioni di domani” sarà una trasferta importante ai fini-campionato, anticipando l’appuntamento completamente dedicato all’Italiano MiniTrial in agenda presso il Pro Park di Ceranesi tra un paio di settimane. Per l’occasione sabato 12 luglio si svolgerà il terzo round, mentre l’indomani andrà in scena il 1° Collegiale Nazionale MiniTrial con la partecipazione riservata a tutti i Licenziati FMI Fuoristrada e MiniOffroad dagli 8 ai 21 anni iscritti alla gara di campionato. L’iscrizione al collegiale è gratuita e dovrà essere portata a termine nelle Operazioni Preliminari della mattina di sabato 12.

Andrea Sofia Rabino leader del Campionato Italiano Trial Femminile A FOTO FMI

INFORMAZIONI UTILI, PROGRAMMA E PERCORSO

Il Format A+A garantirà a tutti i concorrenti del Campionato Italiano Trial la disputa di due giornate di gara tra sabato 28 e domenica 29 giugno, in quest’ultima circostanza con la disputa anche del secondo appuntamento stagionale del Campionato Italiano MiniTrial. Sul sito web ufficiale (trial.federmoto.it) saranno consultabili le classifiche in tempo reale con collegamento diretto al sistema TrialGo, mentre gli account social ufficiali Facebook e Instagram garantiranno costanti aggiornamenti nel fine settimana con notizie, foto ed informazioni utili. Gli highlights del weekend di gara trovano spazio su FedermotoTV, garantendo una vetrina di prim’ordine al Campionato Italiano Trial con una serie di contenuti esclusivi.

