Asiago riserva gare avvincenti nel terzo round del Campionato Italiano Trial 2025

L’inconfondibile cornice di Asiago e dell’Altopiano dei Sette Comuni ha riservato un emozionante terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Trial 2025.

Nel fine settimana del 28-29 giugno oltre 100 trialisti, considerati anche i giovanissimi al via del secondo round del Campionato Italiano MiniTrial, hanno preso parte ad una manifestazione organizzata senza trascurare il benché minimo dettaglio dal locale Moto Club Trial Altopiano Sette Comuni, garantendo spettacolo e qualche verdetto a sorpresa nelle classi della massima espressioni delle due ruote trialistiche in Italia.

I PRIMI VERDETTI DI ASIAGO

Condizioni climatiche tipicamente estive hanno accolto i protagonisti del Campionato Italiano Trial nell’inaugurale giornata di gara svoltasi sabato che ha riservato qualche verdetto inatteso. Non nella top class TR1 dove Matteo Grattarola (Beta Factory Trial) ha messo a segno la quarta vittoria in quattro gare, in questa circostanza con sole 5 penalità di margine su un trio che si è giocato il podio, con la discriminante degli zeri a decretare la classifica finale. Gianluca Tournour (GASGAS Team Police Sport Italia) si è così garantito il secondo posto a precedere Lorenzo Gandola (Beta Locca Racing) e Francesco Titli (Team TRRS Italia NILS).

Nella TR2 è tornato alla vittoria un Cristian Bassi (Beta Locca Racing) resosi autore della cosiddetta gara perfetta, portando a termine i due giri senza incappare in alcuna penalità rispetto alle 9 di Giacomo Saleri (Beta Team 3D) e le 10 di Giacomo Brunisso (Beta Locca Racing). Primo hurrà stagionale altresì nella TR3 per Matteo Bosis (GASGAS), a sua volta senza alcun appoggio nei due giri di gara, 2 invece per Fabio Mazzola (Team TRRS Italia NILS) e 4 per Daniele Tosini (GASGAS), con quest’ordine a completare il podio. Prova d’autore nella TR3 125 di Giacomo Villari (Beta) che ha regolato Edio Poncia (Beta) e Daniel Cerutti (Beta) nella classe riservata ai giovani da 14 a 21 anni di età ai comandi di moto 125cc cilindrata, mentre la TR3 Open ha proposto sul gradino più alto del podio Federico Salvagni (TRRS) a precedere Mirco Martelloni (Beta) e Giovanni Pizzini (Beta). Di misura si è imposto invece Francesco Vignola (TRRS) nella TR4 su Roberto Valdegamberi (Beta) e Stefano Donchi (TRRS).

Cambia la vincitrice nella Femminile A con la gara del sabato che ha proposto il primo successo di Alessia Bacchetta (GASGAS), autrice di una prestazione rimarchevole con una sola penalità maturata per ciascun giro di gara rispetto alle 5 di Andrea Sofia Rabino (Beta), terza Martina Gallieni (Sherco) con Aylen Scalvedi (Montesa) costretta al ritiro. Di Laia Pichler (TRRS) l’affermazione nella Femminile B con Alessia Nucifora (GASGAS) seconda.

Classifiche di gara Campionato Italiano Trial sabato 28 giugno

SORPRESE E CONFERME NELLA GARA DI DOMENICA

La seconda giornata di gara ha riaffermato nella TR1 la supremazia di Matteo Grattarola (Beta Factory Trial), al quinto successo in cinque gare, riuscendo con 23 penalità a tenere a distanza il giovane Francesco Titli (Team TRRS Italia NILS) e Gianluca Tournour (GASGAS Team Police Sport Italia) rispettivamente secondo e terzo.

Podio TR1 della giornata di domenica Ph FMI

Nella TR2 un clamoroso ex-aequo in termini di punteggio ha garantito la vittoria a Gabriele Saleri (Beta Team 3D) su Cristian Bassi (Beta Locca Racing), con i due adesso distanziati di un solo punto in campionato, lasciando Giacomo Brunisso (Beta Locca Racing) sul terzo gradino del podio. Doppietta nella TR3 di Matteo Bosis (GASGAS) a precedere Fabio Mazzola (Team TRRS Italia NILS) confermatosi capo-classifica di campionato e Lorenzo Zeccarelli (GASGAS) che si è appropriato del bronzo di giornata, mentre nella TR3 125 si è garantito la prima affermazione stagionale Lapo Farolfi (GASGAS) per soli 2 punti su Daniel Cerutti (Beta), 11 a scapito di Edio Poncia (Beta). TR3 Open con Graziano Ronca (Beta) autore di una brillante prestazione che gli ha permesso di spuntarla su Federico Salvagni (TRRS) e Gabriele Vietti Violi (Sherco), mentre Francesco Vignola (TRRS) è tornato a vincere nella TR4, seppur di misura sul duo formato da Michele Martinelli (Sherco) e Roberto Valdegamberi (Beta).

Passando al Campionato Italiano Trial Femminile, nella graduatoria A quarto centro in cinque gare per Andrea Sofia Rabino (Beta) con la vincitrice di sabato Alessia Bacchetta (GASGAS) seconda e Martina Gallieni (Sherco) terza, doppietta altresì per Laia Pichler (TRRS) primatista della Femminile B e Alessia Nucifora (GASGAS) al secondo posto.

Classifiche di gara Campionato Italiano Trial domenica 29 giugno

Classifiche generali del Campionato Italiano Trial dopo i primi 3 round

IL SECONDO ROUND DEL CAMPIONATO ITALIANO MINITRIAL

Ben 39 giovanissimi di almeno 8 anni di età hanno preso parte ad Asiago del secondo appuntamento stagionale riservato al Campionato Italiano MiniTrial 2025 che ha espresso verdetti interessanti in tutte le graduatorie al via. Nella MiniTrial A si è imposto nuovamente Federico Bonfanti (Beta), alla seconda vittoria in due gare, in questa circostanza avendo la meglio di Federico Boaglio (TRRS) e di William Franzoni (GASGAS). Discorso analogo nella MiniTrial B con il bis di Giacomo Midali (Beta), autore di una gara perfetta con zero penalità rimediate nei tre giri rispetto alle sole 2 di Manuel Bianconi (GASGAS) e le 3 di Tony Viero (Beta). Di Niccolò Capecchi (Beta) il primato, a sua volta senza incorrere in alcuna penalità, della MiniTrial C con il podio completato da Ivan Mezzogori (Beta) e Francesco Borgogno (Beta), mentre la MiniTrial Mono ha sincerato il pregevole successo di Giulia Canepaccio (Beta) a scapito di Matteo Mazzola (TRRS) e di Ermanno Ughetto (TRRS). La MiniTrial Entry riservata a chi debutta nella specialità ha nuovamente proiettato Giovanni Fondacaro (Beta) sul gradino più alto di un podio a tinte rosa grazie ad Ilaria Zonca (Beta) e Lara Canepaccio (Beta) rispettivamente seconda e terza.

Classifiche di gara Campionato Italiano MiniTrial domenica 29 giugno

Classifiche generali del Campionato Italiano MiniTrial dopo i primi 2 round

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il Campionato Italiano Trial tornerà in azione il 26-27 luglio prossimi a Santo Stefano d’Aveto (Provincia di Genova) per il quarto appuntamento stagionale, anticipato da un fine settimana completamente rivolto ai giovanissimi del Campionato Italiano MiniTrial: sabato 12 luglio andrà in scena il terzo round al Pro Park di Ceranesi (Provincia di Genova), l’indomani il 1° Collegiale Nazionale MiniTrial con la partecipazione riservata a tutti i Licenziati FMI Fuoristrada e MiniOffroad dagli 8 ai 21 anni iscritti alla gara di campionato. L’iscrizione al collegiale è gratuita e dovrà essere portata a termine nelle Operazioni Preliminari della mattina di sabato 12. Entrambe le manifestazioni sportive vedranno la regia organizzativa del locale Moto Club La Guardia.

Com. Stam. + foto FMI