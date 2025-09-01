Asili nido di Amabilina, Sappusi e Sant’Anna. Da oggi a Marsala al via il servizio comunale dedicato all’infanzia

L’Istituzione Marsala Schola rende noto che da oggi – come condiviso con l’Amministrazione Grillo – sono operativi gli asili nido comunali di Amabilina, Sappusi e Sant’Anna.

In questa prima settimana, il servizio dedicato all’infanzia nei due quartieri popolari è assicurato dalle ore 8 alle ore 14. Dal prossimo 8 settembre, sarà garantito il tempo pieno da lunedì a venerdì (ore 7:30/19:00), il sabato dalle ore 07:30 alle 16:00.

Riguardo all’asilo nido di Sant’Anna, il servizio – a partire da oggi – sarà così articolato nel corso della settimana: da lunedì a venerdì ore 07:30/19:00; sabato dalle ore 07:30 alle 16:00. Sia l’Amministrazione Grillo che il CdA di Marsala Schola hanno presenziato all’apertura degli asili nido. Le Associazioni che gestiscono i tre asili nido hanno coordinato momenti di accoglienza con animazioni, attività e giochi creativi.

