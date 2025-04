Asili nido, sociale, trasporto studenti con disabilitá, ASACOM webinar sulla rendicontazione degli obiettivi di servizio 2024

Di “Rendicontazione degli obiettivi di servizio 2024: sociale, asili nido, trasporto scolastico studenti con disabilità” si è parlato questa mattina durante il webinar seguito da circa 250 partecipanti e organizzato dall’ANCI Sicilia e da IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale).

Ad introdurre i lavori, il segretario generale dell’ANCI Sicilia, Mario Emanuele Alvano, il quale ha spiegato che: “Si tratta di una ulteriore occasione offerta da ANCI e da IFEL per illustrare le nuove regole per la determinazione degli obiettivi di servizio per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali, degli asili nido, del trasporto degli studenti con disabilità e ASACOM. La presenza di circa 250 partecipanti dimostra come ci sia l’esigenza di confrontarsi periodicamente su questi temi per avere un quadro esaustivo sulle procedure e sull’attuazione degli adempimenti per un adeguato utilizzo delle risorse”.

Obiettivi del corso: sostenere i comuni chiamati a rendicontare lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto scolastico di studenti con disabilità per effetto degli incrementi del Fondo di solidarietà comunale per l’annualità 2024.

Per facilitare gli adempimenti connessi a questi aumenti di risorse, IFEL ha inserito nel servizio “Obiettivi in Comune” un apposito sistema di compilazione assistita online per aiutare i comuni a descrivere il livello dei servizi offerti, nonché l’utilizzo delle risorse assegnate per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi di assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione in favore degli studenti con disabilità.

I relatori. Andrea Ferri, Responsabile Finanza Locale Anci -IFEL, Nicoletta Barabaschi, Claudia Peiti, Monia Favi e Danilo Ballanti esperti IFEL, e Massimo Nutini, Esperto ANCI.

Gli argomenti.

Il portale “Obiettivi in comune” e il supporto di IFEL; Le regole di compilazione delle relazioni di monitoraggio e di rendicontazione: Obiettivi del Sociale 2024; Obiettivi degli asili nido 2024; Obiettivi del trasporto scolastico alunni con disabilità 2024; Monitoraggio del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione di studenti con disabilità 2024. L’analisi della qualità dei dati inseriti; L’invio definitivo delle relazioni.

