ASM Matera. Giordano (Ugl) su nomina Friolo: “Manager competente e disponibile all’ascolto”

Il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano, esprime soddisfazione per la nomina di Maurizio Friolo a Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale.

“E’ una nomina, quella di Friolo, – afferma Giordano- che si inserisce nel solco della continuità e della competenza. Il Presidente Bardi, l’Assessore Latronico e la Giunta regionale hanno puntato su un manager di alto livello, determinato, preparato, dotato di grande capacità di ascolto e di confronto con sindacati, associazioni e stakeholder del territorio. Non ci sbagliavamo quando abbiamo fortemente sostenuto che il Commissario aveva già solcato un percorso virtuoso che ha caratterizzato fortemente la sua azione sin dall’insediamento e che ci auguravamo potesse proseguire con la conferma di Friolo a Direttore Generale dell’ASM. Da tempo come Ugl Matera abbiamo intrapreso con Friolo un positivo dialogo, volto a rilanciare la Sanità nel territorio materano. Friolo, persona di grande disponibilità, ha già iniziato da Commissario Straordinario l’azione di rilancio della sanità materana. Sono convinto che l’essere radicato all’interno dell’Azienda Sanitaria, rappresenti un grande vantaggio per il Direttore Generale Friolo che conosce l’Azienda e il personale, questo crea sicurezza, continuità e stabilità, quanto mai necessarie in questo momento. Un grazie a Latronico il quale, ha ascoltato i nostri consigli non campanilistici ma di alta professionalità del manager: abbiamo apprezzato – prosegue Giordano – la grande disponibilità del D. G. Friolo a concentrarsi sulle criticità, sia sull’ospedale di Matera che sul presidio di Policoro, criticità da noi sollevate e, convincenti sono state le risposte sulle questioni che riguardano la carenza di personale, il potenziamento dei servizi e il miglioramento delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali. Siamo a un buon punto di partenza, tanto ha fatto da Commissario per il bene della sanità pubblica materana, non dimenticando – conclude Giordano – che ereditiamo un sistema regionale sanitario in crisi: per l’Ugl Matera senza dubbio c’è tanto ancora da fare, ma siamo tranquilli che adesso con l’ufficializzazione a Direttore Generale, Maurizio Fiolo e Cosimo Latronico, Assessore regionale alla salute, politiche per la persona e PNRR, lavoreranno celermente affinché possiamo riprendere a curarci nei nostri ospedali così da evitare l’emigrazione sanitaria”.

Com. Stam. + foto UGL