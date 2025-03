ASM Matera, Giordano (Ugl):”Apre il primo ambulatorio per pazienti autistici adulti al sud”

“Oggi si è messo un nuovo tassello alla sanità lucana con l’apertura del primo ambulatorio per pazienti autistici adulti. Questo và detto e condiviso a livello nazionale, basta parlare sempre e esclusivamente di mala sanità: è tra i primi al Sud Italia ad offrire un approccio specialistico per gli adulti.

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha inaugurato, nel Presidio Ospedaliero Madonna delle Grazie l’ambulatorio per pazienti maggiorenni con disturbo dello spettro autistico, ampliando l’offerta dei servizi del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASM: un servizio che si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a migliorare la qualità della vita di pazienti e famiglie”.

Lo riferisce il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano prendendo parte all’inaugurazione dell’ambulatorio.

“Una iniziativa messa in campo dal Direttore Generale Asm Maurizio Friolo che apre un nuovo servizio multidisciplinare per la presa in carico di adulti con disturbo dello spettro autistico dove l’obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento per la valutazione, la diagnosi, la presa in carico ed il supporto degli adulti con tale diagnosi e per le loro famiglie. La Ugl Matera – prosegue Giordano – pensa e plaude positivamente a tale creazione di un ambulatorio poiché nasce con l’intento di soddisfare le aspettative dei pazienti e delle loro famiglie nella loro necessità di essere accompagnate e sostenute quotidianamente nel miglioramento della qualità di vita. Dietro ogni paziente con autismo, si nascondono padri, madri e interi nuclei familiari che devono obbligatoriamente abbandonare il lavoro per assistere i loro cari affetti da tale problematica. Nell’ambulatorio opererà un’equipe multidisciplinare guidata dall’ottimo professionista e già collaudato psichiatra Vincenzo Pierro, a stretto contatto con le unità di Neuropsichiatria dell’Azienda sanitaria, i medici di Medicina Generale e i servizi presenti sul territorio. Pierro sarà in grado di far fronte a un’esigenza molto sentita da pazienti e familiari che da oggi l’obiettivo sarà quello di diventare un punto di riferimento per la valutazione, la diagnosi, la presa in carico multidisciplinare per supportare al meglio i pazienti e le loro famiglie. L’apertura di questo ambulatorio è avvenuta grazie all’Assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico che ha dato un segnale concreto dell’impegno della Regione Basilicata nel garantire percorsi di cura sempre più inclusivi e rispondenti ai bisogni di tutti i cittadini.

Oggi – conclude Giordano – per l’Ugl Matera si mette un nuovo tassello con un servizio che rappresenta un segnale di svolta, garantendo un percorso di cura e assistenza che accompagni le persone con autismo lungo tutto l’arco della vita. La collocazione strategica dell’ambulatorio, attiguo alla Neuropsichiatria Infantile, alla guida di Pierro, faciliterà il passaggio dalla fase pediatrica a quella adulta, garantendo continuità nelle cure e offrirà alle persone con autismo, anche e ancora grazie a Latronico e Friolo, non solo assistenza medica, ma anche un reale sostegno alla loro autonomia e inclusione sociale”.

Com. Stam. + foto UGL